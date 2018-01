Dedican su vida a velar por la salud

Cargando

Ione Guadalupe es una enfermera de 27 años, que se siente orgullosa de haber elegido esa profesión porque está convencida que siempre hay cosas nuevas qué aprender.Su turno inicia a las 8 de la mañana y a lo largo de la jornada se entera de diversas historias. “He tenido la suerte de toparme con mucha gente que me deja enseñanzas”, aseguró.“Tan sólo el hecho de que la persona te agradezca, saber que estás haciendo bien las cosas y que te dé las gracias con una sonrisa, eso nunca se olvida”.Con dos años en la práctica, Ione Guadalupe trabaja en la Cruz Roja de Ciudad Juárez.Como ella, miles de hombres y mujeres que hacen las mismas tareas en hospitales, clínicas y otras instituciones celebran hoy en México el Día de la Enfermería.Actualmente, según datos oficiales, sólo en la atención de salud que brinda el Gobierno estatal a través de sus instituciones en Ciudad Juárez, mil 144 enfermeras y enfermeros cargan en sus manos la responsabilidad de cuidar a la población.En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más de 2 mil 600 velan por la salud de los derechohabientes en esta localidad.Ione Guadalupe cursó sus estudios en la Cruz Roja, institución incorporada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Lo que me llamó la atención fue que es una carrera de la que se aprende cada día algo diferente. No es una carrera repetitiva. Son pacientes diferentes y cada día se aprende de cada uno de ellos”, consideró.El día en que quienes se dedican a estas actividades celebran en el mundo la profesión es el 12 de mayo, pero el Día Nacional de la Enfermería es hoy en México.De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, fue el médico José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de México, quien fijó en 1931 la fecha del 6 de enero.La reseña histórica dicta que Castro Villagrana determinó que sería este día, en virtud de que consideraba que la presencia de las y los enfermeros es “un regalo de reyes” para los pacientes.En México, 85 de cada 100 personas que se dedican enteramente a la enfermería son mujeres, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Datos de esta fuente indican que por cada 100 de ellas, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares.La dependencia sostiene que esta ocupación es una de las más respetadas y valoradas por la sociedad mexicana, ya que un 33.9 por ciento de la población del país así lo percibe según la última Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México.En el Sistema Nacional de Salud trabajan casi 300 mil enfermeras y enfermeros, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. (Fernando Aguilar / El Diario)

