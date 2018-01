Acuden ante Profeco por altos cobros del agua

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sigue recibiendo inconformidades de usuarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) debido a altos cobros en las facturaciones.Apenas en cuatro días hábiles del año la Profeco ha atendido 20 quejas, aunque ninguna se ha formalizado como tal, informó la subdelegación en Juárez.Y es que todas se han solucionado prácticamente en el momento a favor del consumidor, por lo que no ha sido necesario hacer todo el trámite, indicó Iván Lara Rendón, titular de la dependencia.Expuso que los motivos principales por los que los consumidores acuden a la Profeco a quejarse es que han recibido altos cobros o errores en las facturaciones derivados de medidores descalibrados.Los porcentajes de cada motivo no los dio a conocer.Informó que durante el año pasado se recibieron 2 mil 289 inconformidades en contra de la JMAS, de las cuales sólo 29 se formalizaron.De ellas 20 fueron conciliadas hasta con la cancelación del adeudo, seis siguen en trámite y otras tres pasaron a otras instancias, añadió.El 98 por ciento de los casos que no llegaron a queja se resolvió prácticamente en el momento a favor del consumidor, con la corrección del recibo o con convenios de pago, explicó.“Si existía un error en la facturación, se toma la lectura del medidor y se hacen las correcciones”, expuso el funcionario federal.Explicó que cuando se formaliza una queja, el protocolo indica que debe celebrarse una audiencia conciliatoria en la que participa un representante legal de la descentralizada, el quejoso y un inspector de la Procuraduría Federal del Consumidor.Entonces se hace una revisión a fondo de la problemática que se tiene y en base a eso se busca y se llega a una solución, anotó.Lara Rendón dijo que todavía hace dos años las quejas contra la descentralizada no eran muchas. “Al menos desde que estoy aquí no había tantas, han ido a la alza en el último año”, comentó.Todavía en 2016, se registraba un promedio de mil 300 inconformidades al año.“Y eso pasa porque la gente le da ahora mayor confianza a la Profeco”, afirmó el subdelegado de la dependencia federal.Aseguró que hasta ahora, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no ha caído en una violación a la Ley Federal del Consumidor, pero de hacerlo se pudiera hacer acreedora a sanciones que alcanzan los 24 mil pesos por cada quejoso.• Para quejas o consultas se puede llamar al 01-800-468-8722 o a los teléfonos 613-5089 y 613-5087 en las oficinas de la Subdelegación, que se encuentran dentro de la Plaza de las Américas• También en http://telefonodelconsumidor.gob.mx, el correo [email protected] o por Twitter en@Profeco

