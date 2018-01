Recrimina Mesa de Seguridad falta de elementos

La Mesa de Seguridad y de Justicia recriminó a las autoridades la falta de elementos policiacos para vigilar la ciudad y señaló que ese problema trajo consigo un mayor número de asesinatos.“Venimos diciendo que la ausencia de elementos iba a tener consecuencias”, aseveró la coordinadora de la Mesa, Astrid González, después de que en un solo día (el jueves) 15 personas fueran asesinadas, todas a balazos.Dijo que “situaciones internas” han impedido contener la violencia. Esas situaciones internas, señaló, son la falta de personal, de elementos municipales, estatales y federales.En una de las rachas más violentas, el jueves 15 personas fueron asesinadas en varios hechos; al menos 12 en un lapso menor a hora y media.La dosis se repitió ayer con once ejecutados.Con estas víctimas, el número de homicidios se disparó a 36 en los primeros días de enero, de acuerdo al análisis de las cifras oficiales.La representante de la Mesa de Seguridad señaló que las fuerzas federales llegarán a la sierra del estado y con ello regresarán a Juárez los policías estatales que fueron asignados a esas zonas. “Esperamos que sea el porcentaje justo. No es suficiente, pero sí necesario”, dijo.Sin embargo, insistió en que primero deben analizarse las estrategias y sus posibilidades de impacto, pues hasta hoy no han funcionado.Agregó que junto con las autoridades, la Mesa está revisando dichas estrategias y entonces estarán en condiciones de emitir un posicionamiento.Comentó que hasta ahora los ataques no han ido directo contra el ciudadano, pero si no se asumen otros compromisos, como destinar más elementos e incrementar los patrullajes, puede haber víctimas colaterales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.