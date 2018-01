Ciudad Juárez fue el municipio que registró la mayor incidencia de feminicidios en todo el estado durante el 2017, dio a conocer la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).El año pasado la FEM documentó 67 crímenes de mujeres por razones de género, de los cuales 41 fueron cometidos en esta frontera, informó la institución mediante un comunicado.Con datos que contradicen la información proporcionada por la vocera Silvia Nájera, la FEM precisó en el boletín de prensa que de los 41 feminicidios registrados en Juárez durante el 2017, 28 están resueltos.“En el transcurso del año la representación social detuvo en el estado a 48 feminicidas y obtuvo 30 sentencias condenatorias, en favor de aquellas familias que han perdido a algún familiar a consecuencia agresiones de género”, cita el comunicado de prensa.El documento detalla que durante el 2017 en Chihuahua se registraron 17 asesinatos de género con 16 casos resueltos; en Cuauhtémoc fueron cinco con dos resueltos; en Parral tres con dos resueltos y en Delicias hubo un caso ya esclarecido.Sin embargo, la FEM omitió dos feminicidios en este recuento.Datos obtenidos a través de la Unidad de Información de la Fiscalía General del Estado, folio 121452017, establecen que en agosto del 2017 una mujer fue asesinada por su pareja sentimental en el municipio de Ahumada.Incluso la FEM dio a conocer que Jury Rigoberto C. R., fue presentado ante un juzgador como probable responsable de asesinato de Olimpia Berenice Medina Márquez, su exesposa.Los hechos ocurrieron a las 21:00 horas del sábado 26 de agosto del 2017, en el domicilio ubicado en la calle República de Chile, de la colonia Chihuahuita, en el municipio de Ahumada.Otra mujer fue asesinada por razones de género en el municipio de Balleza en septiembre del año pasado, según la respuesta institucional.Otro informe oficial de la FGE (folio 119772017) establece que desde la creación de esta Fiscalía se reportan 313 feminicidios, sin considerar los feminicidios de Balleza y Ahumada.En el 2012 fueron registrados 50 homicidios de mujeres por razones de género que investiga esta Fiscalía, 57 en el 2013, 36 en el 2014, 60 en el 2015, 43 en 2016 y los 67 del 2017.“Existen carpetas que no se concluyeron dentro de este período debido a que aún no se establece la identidad de las víctimas o se iniciaron a partir del hallazgo de restos óseos que aún se encuentran en proceso de identificación, sin embargo las investigaciones se mantienen vigentes”, agrega el documento.

