Arman operativos para vigilar precio de la tortilla

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo en tortillerías para evitar aumentos injustificados en los precios del producto.El subdelegado de la Profeco, Iván Lara Rendón, informó que además se revisan tiendas de abarrotes y autoservicios para que los comerciantes “no traten de aprovecharse de sus clientes”.El operativo surge después de que la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortilla (Unimtac) anunciara el posible aumento de entre 1.50 y tres pesos por kilogramo, debido al incremento de los insumos utilizados –gas, energía eléctrica y maíz– para la elaboración de la tortilla.A nivel nacional, el titular de la dependencia federal, Rogelio Cerda, dijo que la tortilla es un producto liberado y tiene distintos valores según el estado que se trate.“Pero en cada entidad, en cada ciudad, tiene que haber una explicación del precio de la tortilla y no puede ser a voluntad caprichosa del industrial de la masa”, expuso.Lo único cierto, dijo, “es que el maíz blanco hoy vale 11 por ciento menos que el año pasado, entonces explíquenme cómo vamos a subir la tortilla cuando el insumo principal bajó 11 por ciento”.En Juárez, la Profeco ya sancionó con sellos de suspensión a dos negocios que no tenían los precios a la vista, comentó Lara Rendón.Estos establecimientos enfrentan esta medida precautoria que podría derivar en un procedimiento administrativo que les deje una multa económica, agregó.Mencionó que en la ciudad revisarán más de 50 tortillerías.El operativo incluye la supervisión de los precios de los 52 productos que conforman la canasta básica, entre ellos el tomate y el huevo, detalló el subdelegado de la Profeco.“Vamos a evitar que se aprovechen con los precios de los productos y den incrementos injustificados”, expuso. Dijo que también se revisará que tengan precios a la vista y se den kilos completos.Dijo que la intención de la Profeco no es que los productores de la masa y la tortilla pierdan dinero, sino que no haya utilidades “impúdicas” en la venta de este producto de primera necesidad.Se recomendó a los consumidores la consulta de la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, para consultar precios y establecer quejas.Para denunciar cualquier abuso de proveedores, asesoría o consulta, también cuenta con el Teléfono del Consumidor 01-800-468-8722 del interior de la República, y los teléfonos 613-5089 y 613-5087 en las oficinas de la Subdelegación Chihuahua, mismas que se encuentran ubicadas dentro de Plaza de las Américas.Así como atención en línea a través de la página http://telefonodelconsumidor.gob.mx, el correo [email protected] o por twitter en @Profeco.* Para quejas o consultas puede llamar al 01-800-468-8722 y a los teléfonos 613-5089 y 613-5087 en las oficinas de la Subdelegación, mismas que se encuentran ubicadas dentro de Plaza de las Américas.* También en http://telefonodelconsumidor.gob.mx, el correo [email protected] o por Twitter en @Profeco.

