Tras paro, regresan a las actividades en UTPN

Tras el paro realizado por maestros y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), todos regresaron ayer a sus actividades ordinarias, aunque manifestaron que la inconformidad continúa.Laura Arce Méndez, rectora de la casa de estudios, indicó que las clases comenzaron a las 8 de la mañana, como de costumbre, y no hubo ningún contratiempo.El pasado miércoles un centenar y medio de estudiantes, así como maestros, se apostaron en el edificio B del plantel para manifestar sus inconformidades respecto a la administración del recinto.Entre otras cosas, expresaron que cuatro maestros fueron despedidos injustificadamente, mientras que a otros 30 les fueron reducidas las horas clase en el contrato.Lo anterior, señalaron, en represalia por el intento de crear el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, el cual fue constituido el 1 de diciembre y sometido a registro el 5 de diciembre del año pasado.“A estos maestros ya se les había hecho una evaluación previa, no tiene nada que ver lo del sindicato, la creación de un sindicato es un derecho que tiene todo mundo”, dijo la rectora.Señaló que ahí los maestros no tienen plaza, sino que firman un contrato cada cuatro meses y los administrativos cada seis, y de acuerdo con la evaluación de cada uno, así como a la cantidad de alumnos que ingresan en el tetramestre, son las necesidades de horas clase.Ante ese argumento, uno de los profesores despedidos, Adán Alemán, cuestionó por qué entonces habían sido contratados nuevos maestros para suplir los espacios y las horas que fueron retiradas.“También dijo que por la calificación. Nosotros tenemos un sistema interno y los resultados fueron eliminados al momento que avisamos lo de la creación del sindicato, así que no pudimos respaldarlos ni defendernos de lo que dice”, afirmó el docente.Además, los alumnos mencionaron un aumento en el precio de las inscripciones y la solicitud de prácticas que consideraban que no les correspondían, como pintar la escuela.Durante la manifestación, realizada la mañana del miércoles la rectora se reunió con los quejosos para explicarles las razones de lo que estaba pasando.Por otro lado, éstos aseguran que fueron hostigados por otros profesores del lugar, que a los alumnos les dijeron que ya no participarán so pena de no titularse, y a los profesores, bajo el riesgo de perder el empleo.Por todo ello, aunque ayer las cosas se desarrollaron con normalidad, hoy los manifestantes buscarán una audiencia con Ramón Galindo, subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, así como en Conciliación y Arbitraje, en donde interpondrían una queja.