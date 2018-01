Maquilas, a la expectativa por mal tiempo

La industria maquiladora está a la expectativa de los efectos de la “tormenta monstruo” que ya empezó a afectar las vías de transporte en el este de Estados Unidos.María Teresa Delgado Zárate, presidenta de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC-Index Juárez) dijo que ya hay desabasto de diesel en aquella zona y que existe el riesgo de que los insumos y la producción que se mueven por esa zona se queden varados en la tormenta.“La tormenta invernal sí nos afectará a los movimientos de carga terrestre al Este de Estados Unidos, de hecho, hoy hay noticias de desabasto de diésel”, dijo la representante del sector maquilador en Juárez.Agregó que hasta ahora no hay impacto, pero las empresas se mantienen a la expectativa.“Esperemos que no pase a mayores pues estas condiciones afectan el flujo continuo de nuestros movimientos… Se está agravando (la tormenta) a partir de hoy, así que ojalá y se normalice en estos siguientes días y no llegue a afectar pues la mayoría de las empresas ya regresamos a las actividades”, dijo.También dijo que la mayor interacción de la industria maquiladora asentada en Juárez con Estados Unidos se da hacia el lado Este de ese país.Añadió que afortunadamente la mayoría de las empresas ha alcanzado a tomar providencias para en caso de que se extienda la contingencia climática.La afectación, explicó, es si se quedan varados productos e insumos que se intercambian con aquella zona.Según explicó, los retrasos de las cargas generan problemas en los programas de Justo a Tiempo, que es uno de los factores que permiten a la maquiladora juarense ser tan competitiva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.