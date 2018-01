Tienden la mano a afectados por incendio

Cargando

Veinte minutos bastaron para devastar el patrimonio de Silvia Noriega Campos, de 25 años, madre de familia que ayer se encontraba junto con Sherlyn, su hija de 3 años, entre las cenizas de lo que fue su hogar.“Teníamos poquito de habernos venido para acá. Todo está muy triste, pero gracias a Dios no nos pasó nada”, dijo.La noche del martes 2 de enero un incendio acabó con su casa y las de otras cinco familias, todas construidas con madera y cartón.La tragedia despertó la solidaridad de los vecinos de la colonia Siglo XXI, quienes ayer les llevaron ropa y comida para que pudieran pasar el día.Sin embargo, la necesidad es mucha, pues son alrededor de 25 personas las que se quedaron en la calle, entre ellas seis niños.Silvia dijo que esa noche se encontraba en casa de su suegra, aún celebrando la llegada del Año Nuevo.Su padre reconoció el terreno a través de las noticias por televisión y fue entonces cuando llamó a su hija para darle aviso.“Al principio no le creí, como es muy bromista pensé que estaba jugando. Luego nos venimos rápido, pero ¿ya qué podíamos hacer?”, expresó.Ella es empleada doméstica y su esposo, Edgar Daniel Nevárez, se dedica a la construcción. Con recursos limitados, no saben de dónde sacarán el dinero para comenzar de cero.De momento quienes más le preocupan sus hijos, Sherlyn, de 3 años, y Ángel Yahir, de 6, quienes se quedaron sin ropa ni zapatos.Mientras tanto, una cuadrilla de la Dirección de Limpia acudió ayer a la zona para apoyar con el retiro de escombro y aseo general.Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección General de Protección Civil, dijo que aún no se determinaba la causa del incendio, aunque las víctimas suponen que se trató de un cortocircuito.El funcionario informó que las familias afectadas serán atendidas por medio de la Coordinación de Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, Ecología, DIF, Desarrollo Social, Servicios Públicos Municipales y Protección Civil.Raúl González Ornelas, director de la Coordinación de Atención Ciudadana, dio a conocer que se está valorando la situación de estas familias para apoyarles a través del programa Cuartos Independientes, además de entregarles material de construcción y apoyos alimenticios.El siniestro se registró en el cruce de las calles Arroyo Café y Cerro Escondido de la colonia Siglo XXI.“En 20 minutos se corrió el fuego y acabó con todo. No pudimos hacer nada”, dijo Olga, otra de las afectadas. (Karen Cano / El Diario)

