Integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez denunciaron que la directiva del Cereso 3 de Ciudad no permite que los internos de ese centro carcelario reciban a los litigantes a partir de las 5 de la tarde. Lo que consideraron ilegal e inconstitucional.José Antonio Navarro Castañeda, abogado postulante y vicepresidente de la Asociación, dio a conocer que desde noviembre del año pasado no les permiten entrar al área de locutorios en las tardes aunque en muchas ocasiones acuden a que los internos firmen documentos que tienen término legal para ser presentados.“La misma Constitución privilegia el hecho de la comunicación entre el imputado y su defensor en cualquier etapa del procedimiento, no hay ninguna limitación ni restricción para esa entrevista del procesado con su abogado. Esta situación es una violación a los derechos de los justiciables y a las garantías de cada procesado, les riñe con un derecho de defensa”, declaró Navarro.El entrevistado denunció que falsos abogados o “coyotes” sí “entran a ver internos y suponemos que a través de alguna cooperación económica se les permite el acceso. Además de que hemos visto a familiares de internos a diferentes horas en el área de locutorios que son exclusivas para abogados y consideramos que esas son cuestiones irregulares en cuestión de visitas”.Ayer una comisión de 10 abogados se presentó en las instalaciones del penal, ubicado en la calle Barranco Azul junto a la Guarnición Militar, para exponerles al director y el comandante del centro penitenciario su inconformidad.Al final de la reunión, Navarro señaló que las autoridades penitenciarias se comprometieron a permitir el ingreso de los abogados durante las 24 horas excepto al momento del pase de lista. Por lo que van a esperar ese cambio pero de no darse van a proceder a interponer juicios de amparo. (Blanca Carmona)

