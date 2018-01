Llaman a tomar medidas para prevenir incendios

Ante los incendios que se han registrado en los últimos días en la ciudad, la Dirección de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir estos accidentes.Efrén Matamoros Barraza, titular de la dependencia, dijo que en la temporada invernal se suele incrementar el riesgo de siniestros a causa del uso inadecuado de aparatos de calefacción.“El peligro aumenta debido a que la ciudadanía utiliza estufas o anafres para calentar sus viviendas”, por lo que solicitó evitar el uso de estos artefactos.Por eso, agregó, es de suma importancia que la instalación de los aparatos sea la adecuada, asegurándose que no existan fugas de gas u obstrucciones en los conductos de aquellos artefactos que utilizan leña.“Estos deben estar en un sitio despejado lejos de cualquier objeto inflamable como ropa, muebles, camas, cortinas e incluso juguetes, objetos que al llegar a su punto de ignición pueden ocasionar un percance en minutos”, advirtió.Añadió que en esta época se debe prestar mucha atención a las actividades de los niños en el hogar, y evitar que jueguen cerca de la calefacción o con objetos que puedan arder rápidamente como cerillos o material de limpieza.“También es importante que los enchufes en el hogar no se encuentren saturados para prevenir un cortocircuito, además de recordar apagar las decoraciones navideñas antes de irse a dormir, al igual que los calentones”, dijo.El funcionario recomendó a la ciudadanía tener siempre a la mano un extintor que funcione de manera óptima.Según estadísticas dadas a conocer por Matamoros Barraza, en el 2017 se reportaron al menos 2 mil 495 incendios, en los que 21 personas perdieron la vida.En estos siniestros además hubo 71 personas lesionadas con quemaduras, entre ellas 15 menores de edad.Del total de hechos, 509 ocurrieron en viviendas y 150 fueron intencionales.• Evite el uso de estufas o anafres para calentar las viviendas• Verifique que la instalación de los aparatos sea la adecuada• Asegúrese de que no haya fugas de gas u obstrucciones en los conductos de los calentones de leña• Aleje los aparatos de ropa, muebles, camas, cortinas y juguetes• Evite que los niños jueguen cerca de la calefacción o con cerillos• Tenga siempre a la mano un extintor que funcione de manera óptima- 2 mil 495 incendios en el 2017- 509 de ellos en viviendas- 150 intencionales- 21 fallecidos- 71 lesionados con quemadurasFuente: Protección Civil

