Tras los festejos del Día de Reyes, mismos que serán mañana, juarenses retirarán toda la parafernalia relacionada a la Navidad.“Todo lo guardo en la bodeguita, porque luego sale muy caro comprar todo otra vez. El pinito sí lo tenemos desde hace muchos años. Pero a veces sí compro nuevos adornos”, dijo Haydeé Mata, madre de familia.Indicó que mañana ella y su familia aprovecharán no sólo para convivir sino también para tomarse fotos con las decoraciones.“Se ven bonitos, pero ya nada más nos tomamos más fotos el Día de Reyes, y los quitaremos al día siguiente, para guardarlos”, dijo.Contrario a ella, hay personas que compran árboles de Navidad naturales que no pueden ser conservados. Estos tienen que ser depositados en lugares destinados para ello.Por lo anterior, la Dirección de Servicios Públicos Municipales a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana colocará contenedores.“El objetivo es evitar que los pinos navideños que muchos ciudadanos adquirieron para festejar la temporada decembrina terminen en lugares inapropiados”, dijo Raúl Rodríguez Santillanes, titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.Dijo que se trata de seis contenedores en lugares estratégicos para que los juarenses no tengan que recorrer grandes distancias para depositarlos.Estos se encuentran en el Estacionamiento Aquadif, sobre la calle Costa Rica; el Parque Central poniente, el Relleno Sanitario, tienda departamental de avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, Oficina de Atención Ciudadana Suroriente (Coordinadora de Zaragoza), y calle Valle del Sol y calle Júpiter.El funcionario dijo que el uso de estos recipientes será gratuito, sin embargo, el llamado a la ciudadanía es para que haga un uso adecuado a los mismos y deposite en ellos únicamente pinos o ramas de árboles naturales.“La intención es triturarlos y convertirlos en fertilizante para que este sea esparcido en distintas áreas verdes de la ciudad”, dijo.Por el momento no se tiene una fecha límite en que permanecerán los recipientes en estos lugares, pues se planea llevarlos a otros puntos donde la ciudadanía los solicite.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.