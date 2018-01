Arranca proceso vs dos por robo a chofer de Uber

Un Tribunal de Control vinculó a proceso penal a dos hombres que presuntamente asaltaron a mano armada al conductor de un vehículo del servicio Uber.José Ignacio López García y Jesús Daniel Santillán García al parecer utilizaron un cuchillo para amagar a la víctima, luego de que los trasladó y que no completaron para pagar el servicio.El pasado 7 de noviembre aproximadamente a las 21:35 horas el chofer de un automóvil Nissan Sentra modelo 2011 recibió un alerta en el sistema de Uber solicitando un servicio a la zona Centro de Ciudad Juárez y minutos después recogió a los dos hombres que pedían el traslado.Al llegar a las calles Loreto y Baja California de la colonia La Paz, los pasajeros indicaron que iban a entrar a una casa por dinero para pagarle pero al regresar le señalaron que sólo tenían 70 pesos. El chofer aceptó y cuando estaba por retirarse, presuntamente uno de los ahora detenidos lo sorprendió por la espalda para amagarlo con un arma blanca.En la denuncia presentada por la víctima refirió que uno de los sospechosos lo sujetó por un hombro y le mostró un cuchillo, que después supo tenía una hoja de 16 centímetros, y le ordenó que le entregara la cartera y el celular. Él le dio la cartera con 470 pesos y cuando ambos hombres se pusieron a dialogar, él salió corriendo y pidió auxilio al 911.Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de dos patrullas.Cuando la víctima y los agentes se acercaron a donde quedó estacionado el Nissan Sentra, observaron que este tenía dos neumáticos ponchados y en las inmediaciones del lugar los dos presuntos responsables fueron detenidos.La víctima también reconoció a López García y Santillán García cuando ya estaban a disposición del Ministerio Público (MP), durante un ejercicio efectuado en la cámara de espejos.Ayer el abogado defensor de los acusados dijo que uno de sus representados no participó en el atraco sólo estuvo presente e indicó que no existe congruencia entre la acusación formulada por el MP y lo señalado por la víctima pues en uno se señala que el monto de lo robado fue 450 y en otro que eran 470 pesos. (Blanca Carmona)Sin embargo, al dictar el auto de vinculación a proceso el juez de Control Jorge Omar Derat Acosta le dio valor a la declaración de la víctima pues dijo que fue la persona que resintió el delito y reconoce a los dos como los responsables del robo.El juzgador aprobó dos meses para la investigación complementaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.