Extienden limpieza a avenidas que rodean el Centro

Elementos de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales realizaron ayer labores de limpieza en cuatro avenidas aledañas a la Zona Centro de la ciudad, informó, José Antonio Lozoya Sapién, titular de la dependencia.El funcionario pidió a la comunidad no tirar basura al conducir, y mantener limpio el sector.Externó que un grupo 9 empleados de la Dirección de Limpia se avocó el miércoles a la realización de labores de retiro de maleza, basura, llantas, corte de pasto y barrido manual, de las avenidas Ignacio Mejía, Insurgentes, Vicente Guerrero y José Borunda.Las acciones iniciaron a partir de la calle Constitución hacia el oriente; y se pretende que continúen para que antes de concluir la semana se logre atender hasta la avenida Adolfo López Mateos.Ante las acciones de mantenimiento, el servidor público recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por las arterias mencionadas a fin de evitar contratiempos o accidentes.“Se solicita la colaboración de la ciudadanía para mantener limpias nuestras calles ya que desafortunadamente aún existen personas que acostumbran a tirar la basura por la ventanilla de los autos y si no se evitan estas costumbres, por muy frecuente que sea la limpieza, no se podrán conservar las calles limpias”, dijo.Antes, durante 3 semanas, Servicios Públicos Municipales retiró 52.7 toneladas de maleza y basura, concentradas en calles de la colonia Los Aztecas.Lozoya Sapién dijo que se realizó un operativo especial para atender peticiones vecinales.Durante este tiempo se retiraron además 12.6 toneladas de tierra de arrastre y 3 mil 242 llantas.“Barrido manual, corte de hierba, recolección de basura, levantamiento de tierra y llantas fueron parte de las acciones que realizaron 58 empleados auxiliados con 4 camionetas tipo pick up, un camión recolector de basura y uno tipo caja abierta”, dijo.Agregó que la brigada recorrió terrenos baldíos, escuelas, parques y frentes de viviendas del sector y ahora hay una mejor imagen, sin riesgos de propagación de enfermedades.

