Un conductor que presuntamente ocasionó la muerte de un motociclista el domingo pasado en calles de la colonia Libertad al omitir un señalamiento vial, enfrentará el proceso penal en libertad.La única medida cautelar impuesta al sospechoso José Roberto Hernández López es la obligación de acudir a firmar cada semana ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.El accidente vial sucedió el pasado 31 de diciembre aproximadamente a las 17:00 horas cuando Hernández López tripulaba un vehículo Chevrolet pick up modelo 2000 con matrículas ED-32344 de Chihuahua y al circular sobre la calle Coral al cruce con la vía Corindon impactó una motocicleta.La moto iba guiada por Armando Escajeda Hernández, quien era acompañado por Daniel Sánchez Martínez, ambos resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de zona número 35 del IMSS pero a las 18:55 horas el primero de ellos murió debido a las lesiones que sufrió en el choque, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Rafael Rosado Arcudia en una diligencia realizada ayer en la octava sala de los juzgados locales.Un perito de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) estableció que la causa del accidente fue que Hernández López omitió un “alto” y cortó la preferencia de paso del motociclista al impactar su automotor contra ese vehículo, así lo indicó la fiscal.La representante social también dio lectura a los datos de prueba reunidos hasta ese momento por esa autoridad y el acusado decidió no rendir declaración.En la etapa de medidas cautelares la fiscal pidió la prisión preventiva pero el abogado defensor se opuso al señalar que se trata de un ilícito imprudencial que admite salidas alternas al proceso penal. Al final el juez determinó que la firma periódica es suficiente para sujetar a proceso al sospechoso, por lo que ordenó ponerlo en inmediata libertad.La audiencia de vinculación o no a proceso contra Hernández López quedó programada para la próxima semana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.