Incendio deja en la calle a 6 familias

De la tierra, Perla María Felix recogió ayer un paquete de fotografías de la boda de su hija, arruinadas por el fuego, con las orillas carbonizadas.“No alcanzamos a sacar nada, yo salí hasta descalza. Los vecinos me arroparon y me cubrieron”, relató la mujer de 43 años tras el incendio registrado la noche del pasado martes, cuando presuntamente un cortocircuito redujo a cenizas el patrimonio de seis familias, incluida la suya.Con pesar, dijo que no pudo salvar ninguna de sus pertenencias.Ella y su esposo, Abel Salazar, estaban ya acostados descansando. Era alrededor de las 9 de la noche cuando los gritos de una vecina se escucharon en medio de una nube de humo.“Ya era demasiado tarde, fue un cortocircuito lo que ocasionó el incendio, en lo que llegaron los bomberos se consumió todo, era pura madera y el viento ayudó”, se lamentó.En el terreno siniestrado, ubicado en el cruce de las calles Arroyo Café y Cerro Escondido de la colonia Siglo XXI, estaban erigidos seis hogares.Abel y Perla tenían apenas poco más de un año de haberse establecido ahí.“Ya estábamos juntando material para construir, pero no pudimos rescatar nada, todo quedó en fierros retorcidos y nada más”, relató Abel.En el lugar, dijeron, vivían más de 20 personas, entre ellas seis niños, uno de un año de edad.Mientras una comitiva de vecinos acudió a la Presidencia municipal y a la Dirección de Protección Civil para buscar el dictamen de los hechos y pedir ayuda, otra se quedó ayer removiendo cenizas.Entre montañas negras se adivinaban restos de lo que antes fuera un hogar, fragmentos de ropa carbonizada, libretas, portarretratos y muebles.“Nos quedamos sin ropa, sin papeles, no sabemos qué vamos a hacer”, dijo.El siniestro no cobró vidas ni dejó lesionados, y aunque todos pasaron la noche en casas de sus familiares, Abel dijo que buscará la manera de empezar de nuevo y levantar otra vez su hogar. (Karen Cano / El Diario)

