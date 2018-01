Vinculan a 2 por asesinato durante asalto

Dos hombres que presuntamente planearon cometer un robo a una tienda de conveniencia pero durante el atraco uno de ellos mató a la cajera por ‘accidente’, ayer fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado.Los procesados son Francisco Javier Ramírez Lara y Héctor Daniel Arreola Velarde, apodado “El Ofend”.Los hechos sucedieron el 20 de diciembre del 2016 cerca de las 21:20 horas cuando al parecer Ramírez Lara y Arreola Velarde entraron a una sucursal de la cadena comercial Oxxo en las calles Aeromoza y Aeronáutica del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, portando armas de fuego y amagaron a dos empleados.A Maribel Ramírez Salazar, de 37 años de edad, le dieron un disparo en la cabeza y murió en el lugar. Al practicarle la necropsia, del hueso occipital derecho el médico legista recuperó un proyectil cobrizo de calibre .38.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) Héctor Daniel Arreola señaló que ese 20 de diciembre él, el otro detenido, la madre y hermana de Ramírez Lara salieron a ubicar la colonia donde vivía una mujer a la que le iban a robar un bebé, y al regresar estaban buscando qué cenar y a él se le ocurrió decirle a Ramírez “si tumbábamos el Oxxo” y éste aceptó.Por su parte, Ramírez Lara declaró que: “Yo le apunté a la cajera, se me salió el tiro y me fijé que le di cerca de la ceja. Quedó tirada en las cajas. Yo tomé el dinero y también él agarró. Salí corriendo, atrás venía “El Ofend”. Él iba manejando y de ahí nos fuimos a la casa de mi abuelita”.Ayer la abogada defensora argumentó que Arreola es inocente pues quien disparó un revólver calibre .38 fue Ramírez Lara.Pero el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría concluyó que los dos deben responder por el crimen de Maribel Ramírez Salazar al concluir que homicidio fue un delito emergente y de acuerdo con la interpretación de la ley y de una tesis aislada no se viola el principio de exacta aplicación que rige en materia penal, por el contrario se actualiza el Artículo 24 del Código Penal del Estado de Chihuahua.“El delito de homicidio fue una consecuencia necesaria del ilícito de robo y también de los medios concertados puesto que al momento en que hay un acuerdo previo en hacerse de las armas, repartirlas entre sí, llegar al lugar y hacer uso de las armas. Tenían el conocimiento que alguno de ellos podría disparar y privar de la vida a otra persona dándose lo que se conoce como el dolo eventual, esto es sabían que podía acontecer el hecho y no les importaron las consecuencias”, señaló Villar.El juez también consideró que el robo del dinero producto de las ventas queda subsumido en el homicidio y sólo dictó auto de vinculación por la primera de las conductas aunque el MP formuló cargos por los dos delitos.Además el resolutor aprobó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia.

