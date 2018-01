Denuncian despidos en UTPN

Cargando

Profesores de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) realizaron ayer un paro de labores tras el despido de 4 elementos y la disminución de horas de 30 más.Los manifestantes dijeron que todo es una respuesta al intento de formar un sindicato que velara por sus derechos, ante lo que consideran una serie de irregularidades que se cometen al interior de esta casa de estudios.“La inconformidad radica en el despido de profesores, yo me incluyo, fui despedido y la causa es la creación de un sindicato, que es un derecho que tenemos por ley”, dijo José Antonio Grado Díaz, profesor de tiempo completo de la carrera de mecatrónica.De manera paralela, relató que han señalado algunas circunstancias que consideran irregularidades, como pedir dinero a los alumnos para comprar pintura y remozar las instalaciones de la universidad, ubicada en la colonia Rancho Anapra.“Hay una clara imagen partidista en el color de la universidad, Las universidades tecnológicas se rigen incluso en su color por un tipo de pintura especial, y aquí tenemos una pintura azul que representa el partido de la rectora”, dijo.Explicó que fueron alrededor de 30 profesores a quienes se les renovó el contrato pero se les disminuyó el número de horas clase, con lo que disminuyeron también sus ingresos.Esto mientras que han sido víctimas de amenazas e intimidación por parte de directivos, dijo.“Fuimos despedidos 4 profesores, uno director de carrera, y la mayor afectación fue de los profesores que sí se quedaron”, dijo.Todos los profesores que fueron afectados estaban integrando el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, que está en proceso de registro legal.“A partir del conocimiento del proceso de registro surgió el acoso laboral”, dijo.A la protesta de ayer se unieron alumnos de diversas carreras y grados, quienes indicaron que también han sido afectados debido a la eliminación de becas con las que contaban y a las que no han podido acceder desde el tetramestre pasado.“Quitó las becas, además aumentó la inscripción para nosotros y eso nos faceta, desde que la rectora llegó se han visto cambios. Antes costaba mil 200 pesos y ahora cuesta mil 800”, dijo Aarón Castañeda, estudiante.La rectora de la UTPN, Laura Elena Arce Méndez, tuvo una junta con los maestros inconformes, mientras tanto, los alumnos se apostaron con pancartas y consignas, para también reunirse después con ella.“Lo que estamos viendo es un grupo de alumnos que no estaban ni enterados de lo que sucedió en la universidad. Los maestros no fueron corridos, se terminó su contrato de trabajo y ya no se renovó”, dijo.Mencionó que ahí los maestros no tienen plaza, sino que firman un contrato cada 4 meses y los administrativos cada mes, y de acuerdo a la evaluación individual de cada uno, así como a la cantidad de alumnos que ingresan en el tetramestre, son las necesidades de horas clase.“A estos maestros ya se les había hecho una evaluación previa, no tiene nada que ver lo del sindicato, la creación de un sindicato es un derecho que tiene todo mundo”, dijo.Además, concluyó diciendo que no ha habido alza de la inscripción, cuyo precio se mantiene desde hace un año, ni tampoco la eliminación de becas.Cabe mencionar que la UTPN brinda sus servicios desde el 2013, actualmente cuenta ya con alrededor de mil 200 alumnos, y sin embargo no cuenta con sindicato alguno ni con algún órgano que represente a sus estudiantes.