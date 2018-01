Vuelve venta de alcohol a horario normal

El próximo 7 de enero es el último día de la ampliación de una hora para negocios que comercializan cervezas, vinos y licores con motivo de la temporada decembrina e inicio de año nuevo, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado.Ignacio Castro Velázquez, titular del Departamento de Gobernación en la frontera, explicó que la extensión de horario se da cada año a petición de los comerciantes agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y a la Asociación de Hoteleros y Restauranteros.Tiendas de abarrotes tienen permiso para comercializar estos productos de las 09:00 a las 22:00 horas, mientras que agencias de distribución, licorerías, tiendas de autoservicio y depósitos de las 09:00 a las 23:00 horas.Para restaurante con venta de cerveza, cantinas, cervecerías, salones de juego, hoteles y parques estacionamientos el permiso es de las 11:00 a las 01:00 horas, en restaurantes-bar, salones de baile y fiesta así como centros nocturnos de las 11:00 a las 03:00 horas.El funcionario agregó que del período 25 al 31 de diciembre del 2017 se inspeccionaron 66 establecimientos, de los cuales cuatro ameritaron actas administrativas, en estas acciones se obtuvieron sello de clausura por diferentes motivos en un par de esos negocios.Comentó que las clausuras se dieron a refrigerador en tiendas de abarrotes, por no contar con la licencia de operación.Se impuso también un acta administrativa a un restaurante por no presentar el pago de la revalidación de licencia de alcohol y un comercio más por tener extinguidores caducos y no mostrar el permiso de aforo que da el municipio, informó.

