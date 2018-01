Echan 'de todo' al fuego para calentar hogares

Cargando

Para que la madera prenda, a veces es necesario colocarle plástico, dice Rigoberto, un padre de familia que utiliza un calentón de leña para mantener cálido su hogar.“Esta temporada no hemos comprado leña. Un vecino nos regaló madera y con eso la hemos ido pasando, pero le echamos de todo para que dure”, expresa.Aun cuando las autoridades se dicen sensibles a la necesidad de los ciudadanos que no tienen posibilidad de adquirir combustibles ‘limpios’, advirtieron sobre la contaminación que generan los medios alternos para protegerse del frío.“El principal factor que contribuye a la contaminación es la quema de combustibles para mitigar el frío en los hogares, que van desde maderas con tintes, aceites, telas, zapatos, basura y llantas,” dijo Flor Cuevas Vásquez, titular de la Dirección de Ecología.Señaló que la llegada del invierno a la región trajo consigo un excedente en las mediciones de partículas contaminantes en el aire.“Regularmente los puntos de monitoreo ambiental arrojan una cifra de partículas contaminantes en el aire entre los 50 y 80 Imecas, resultados que son considerados como regulares”, informó.Sin embargo, durante diciembre de 2017 se registraron cinco repuntes en los que la medición se mantuvo entre los 90 y 100 Imecas. Una vez que se rebasan las 100 unidades se considera que existe una mala calidad del aire.La funcionaria dijo que además existen otros factores que contribuyen a la polución, como el incremento en el flujo vehicular en algunas zonas de la ciudad.Con la intención de disminuir estos índices, la dependencia pidió tomar conciencia de la situación y evitar la quema de combustibles.Aunque comprar leña es más barato que suministrar gas, una familia puede gastar hasta 300 pesos a la semana para las funciones más básicas de este combustible.“Mi mamá no prende el calentón todo el día, a veces sólo prendemos la estufa y con eso se calienta. Cada año la gente prefiere más la leña”, dijo Evelyn Chaparro, cuya familia tiene un negocio de venta de leña.El pasado 5 de diciembre las estaciones de monitoreo ambiental arrojaron una cifra de 97 puntos Imeca.El 13 de diciembre llegó a 92, el día 14 a 90, el 21 de diciembre a los 98 y el 29 de diciembre la cifra alcanzó 89 puntos.La concentración de contaminantes en el aire puede tener un efecto perjudicial en la salud de algunas personas sensibles, principalmente en niños y adultos mayores, por ello Cuevas Vásquez llamó a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas necesarias. (Karen Cano / El Diario)

