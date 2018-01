Saturan trámite de cartas de no antecedentes

Cargando

Marisela se despertó este martes poco antes de las siete de la mañana, su objetivo es obtener esta misma semana un mejor empleo y en su documentación observó que su última carta de no antecedentes penales ya estaba vencida.“Voy a meter la solicitud a un comedor industrial y me piden la carta, así que vine temprano a hacer el trámite… aquí sigo formada”, dijo la empleada de maquiladora que trabaja en el segundo turno y que permaneció al menos 45 minutos de pie en espera de ser atendida.Ayer fue el primer día hábil del año en las oficinas de Gobierno del Estado y la oficina para la expedición de la carta de no antecedentes penales lució abarrotada.“Este martes fueron expedidos mil 81 documentos”, informó Julio César Castañeda López, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).Las filas se observaron hasta la mitad de la explanada de la Fiscalía, ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.Debido a las bajas temperaturas los solicitantes optaron por formarse en el área asoleada.El vocero exhortó a los ciudadanos a llevar toda su documentación para evitar hacer doble fila.• Ser mayor de edad• Certificado de pago de Recaudación de Rentas• Acta de nacimiento reciente*• Identificación oficial con fotografía vigente*• Comprobante de domicilio de no más de 5 meses*• Solicitud debidamente llenadaNota: En caso de no tener credencial de elector puede presentar licencia de conducir, cédula profesional, pasaporte o carta de identidad(*) Original y copia

