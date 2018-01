Dan libertad condicionada a cientos... y fallan

Casi mil personas detenidas por delitos del fuero común recibieron una segunda oportunidad del Estado, al aprobárseles la suspensión de sus procesos penales condicionados a cumplir diversas acciones como no molestar a las víctimas.Sin embargo de esa cantidad únicamente 192 cumplieron con las medidas impuestas por los jueces, por lo que el resto perdieron dicho beneficio de la libertad condicionada y se les reactivó su proceso.De acuerdo con cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, en el período de enero a noviembre del 2017, los jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, autorizaron 907 suspensiones de proceso a prueba. De esos casi mil casos, sólo en 192 se cumplieron las condiciones impuestas.De acuerdo con el CNPP o Código Único, la suspensión condicional del proceso es cuando el juez concede la libertad del acusado y lo libra de su proceso penal bajo ciertas condiciones que éste tiene que cumplir, de lo contrario dicha causa se le reactivará.Generalmente a los procesados se les imponen dos o tres condiciones y en los delitos que más se concede son narcomenudeo, violencia familiar, lesiones imprudenciales, algún tipo de fraude, abuso sexual simple.Entre las condiciones que prevé el CNPP, les sean impuestas a los detenidos, están: que los beneficiados residan en un lugar determinado y que no frecuenten algunos lugares o personas.También se les puede condicionar a abstenerse de consumir drogas, bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones y aprender una profesión u oficio.Además se les pide prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, someterse a tratamiento médico o psicológico, obtener un empleo lícito; acudir a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos y no salir de la ciudad.Los requisitos para que proceda la suspensión es que la vinculación a proceso contra el sospechoso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión a imponer no exceda de cinco años; que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido y que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior.Juárez es el segundo municipio de la entidad donde se aprobaron más suspensiones de proceso a prueba. El primer lugar lo ocupa la ciudad de Chihuahua con una cifra de mil 580; el tercero Parral con 142. (Blanca Carmona / El Diario)• Residir en lugar determinado• No frecuentar ciertos lugares o personas• Abstenerse de consumir drogas• No abusar del alcohol• Participar en programas de prevención y tratamiento• Aprender una profesión u oficio• Prestar servicio social• Someterse a tratamiento médico o psicológico• Obtener un empleo lícito• No portar ni poseer armas• Acudir a firmar a la Fiscalía• No salir de la ciudad