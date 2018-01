Accidentes quitan la vida a cientos de juarenses

Accidentes causados en la mayoría de los casos por omisiones y descuidos, acabaron con la vida de 356 personas en 2017, revelan datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Impredecibles en unos casos, pero imaginables en otros, factores externos hicieron a estas personas encontrar una muerte accidental, detallan las cifras preliminares.En mayo, por ejemplo, un bebé de 9 meses murió tras caer de la cama en la que dormía, y por separado, dos hombres, de 48 y 65 años, sufrieron el mismo destino luego de que tropezaron o tuvieron un traspié en ese mes y en agosto, documenta el SEED.Los registros consignan que, en febrero, un hombre de 28 años corrió con la mala suerte de quedarse confinado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno, lo que lo privó de la vida.Estos decesos accidentales representan apenas el 5.38 por ciento de los 6 mil 622 que ocurrieron en Juárez entre enero y los primeros días de noviembre de 2017, pues los homicidios se llevan el 7.07, los suicidios el 0.95 y los de causas naturales y no especificados el 86.61.Escenarios igualmente usuales, establece, son los estrangulamientos y ahorcamientos accidentales, los peatones lesionados en percances viales y la inhalación o ingestión de un alimento que llega a causar la obstrucción de las vías respiratorias y la consecuente falta de oxígeno.Enseguida se hallan el contacto traumático con cuchillos, espadas, dagas o puñales; los accidentes de tráfico en donde están involucrados tanto automovilistas como motociclistas y la inhalación involuntaria de contenidos gástricos.Causas frecuentes de muertes inesperadas también son, según el SEED, exponerse sin querer a gases, vapores, productos químicos, narcóticos y alucinógenos.Caídas, ahogamientos y sumersiones, infartos repentinos, exposiciones a humos, fuegos, llamas y corrientes eléctricas son más de lo que compone este fatal listado.A pesar de que estadísticamente no figuran en el primer lugar, paramédicos perciben que las muertes accidentales más comunes son siempre las que ocurren cuando hay un vehículo de por medio.De acuerdo con Gabriela Cárdenas Cabello, capitán primero del departamento de Rescate del Municipio, esta clase de incidentes encabezan todo el año los motivos de atención en esa dependencia en este rubro.“Han bajado los índices, pero no en los niveles que nosotros quisiéramos”, explica la coordinadora operativa del área. “Todas las personas saben de los riesgos de manejar alcoholizadas y mientras están sobrias los contemplan, pero los olvidan cuando empieza el consumo de alcohol”, dijo.Una revisión detallada del Subsistema permite advertir que el 11 por ciento de las personas que murieron sin esperarlo tenían entre 25 y 29 años y el 9 por ciento rondaba entre los 10 y los 24.Los niños y niñas menores de un año representaron el 8 por ciento de las muertes accidentales contabilizadas en la ciudad el año pasado, lo que, según las autoridades, no es una casualidad.De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los accidentes que acechan a la población infantil aumentan hasta un 30 por ciento en el período vacacional.Miguel Ángel Valladares Aranda, jefe del área de Vigilancia Epidemiológica, Accidentes y Lesiones en el nivel central del IMSS, explica que, en esta época, las principales causas de atención de urgencias en los hospitales son quemaduras con agua, cerillos o por la introducción de objetos en los contactos de la luz.Al ser los menores uno de los grupos más vulnerables, especialistas del Seguro Social recomiendan no permitir que jueguen cerca o en la cocina, así como tampoco dejar que se acerquen a la estufa o al calentador.Los expertos aconsejan no cargarlos mientras se cocina e impedir que conecten o desconecten aparatos eléctricos.* 6,622 murieron de enero a noviembre de 2017* 356 (5.38%) fueron accidentes* 11% de las víctimas tenían entre 25 y 29 años* 8% contaban apenas con unos meses de vida

