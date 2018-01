Se disparan 150% arrestos por violencia familiar

A “Laura” la golpeó su esposo sin un motivo aparente; a “Martha” su marido le pegó a puño cerrado cuando ambos discutieron por la situación económica; a “María” su pareja le propinó varias bofetadas en un arranque de celos.Las tres mujeres llamaron al 911 y los agentes de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (Unevid) acudieron a los respectivos domicilios para arrestar a los probables agresores.Guillermo Alejandro H. J. de 33 años, detenido en la colonia Parajes del Sur; Oscar V. M. de 34 años, arrestado en la colonia Tierra y Libertad; así como Andrés C. R. de 56 años, aprehendido en la colonia Misiones del Real fueron los últimos hombres consignados ante el Ministerio Público en el 2017, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar.El año cerró con más de dos mil 100 detenidos por este delito, establecen estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lo que representó un aumento del 150 por ciento comparativamente al 2016 que registró 820 arrestos.Definida en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la violencia doméstica es cualquier acción u omisión, que en razón de género, tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como el económico.Es una ofensa a la dignidad y a los derechos humanos. Puede presentarse en todas las edades de las personas, en todas las clases sociales y regiones geográficas. Tiene efectos inmediatos y puede poner a la víctima en peligro de muerte.En el estado de Chihuahua, por ejemplo, las solicitudes de auxilio que recibe el Sistema de Emergencias 911 durante el primer semestre de 2017 llegaron a 45 mil 200 por violencia doméstica, según datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).Y en Juárez fueron atendidas al menos 24 mil de esas llamadas de auxilio, dio a conocer el vocero de la SSPM, Arturo Sandoval Figón.La FGE informó que de enero a junio del año pasado fueron abiertas 5 mil 681 carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 3 mil 89 correspondieron a Ciudad Juárez, lo que implicó que en esta frontera se interpusieran hasta 15 denuncias diarias por agresiones contra la mujer.“La violencia familiar es un problema que se ha detectado en constante aumento, casi similar al narcomenudeo”, planteó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez.Los arrestos por violencia familiar son considerados por los propios policías como los de más alto riesgo, pues en muchos casos se trata de personas que están enardecidas y son capaces de cualquier cosa.“Muchas veces son personas que han dañado lo que más quieren y ya no tienen nada más que perder cuando han agredido o hasta matado a su pareja”, refiere el coordinador de la Unevid.El año pasado la SSPM casi pierde a dos oficiales que atendían uno de los casos más graves de violencia familiar que se tienen registrados en la ciudad.La masacre ocurrió en una vivienda del kilómetro 33 de la carretera a Casas Grandes, cuando Víctor Manuel Heredia Trejo de 35 años, disparó contra su esposa Guadalupe Dorado y de Esmeralda Hérnandez, Francisco Dorado y Jesús Enrique Valenciana.Los oficiales de la SSPM que llegaron al sitio observaron al hombre con una pistola entre sus manos y le ordenaron que la bajara, sin embargo, la accionó contra los oficiales e hirió a dos de ellos, que finalmente abatieron a Heredia Trejo.Primero llega el llamado al número de emergencia 911 y ahí lo recibe el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata. Por tratarse de un caso de violencia familiar lo trasfiere al radioperador de la UNEVID.Los agentes se acercan al domicilio y se tiene el contacto con ambas partes, la víctima y el presunto agresor, lo importante es cesar la acción violenta y dar una atención con perspectiva de género.Las entrevistas se hacen por separado, explica el coordinador de UNEVID, y en el caso de la víctima, que es mujer, la atiende una policía con la finalidad de generar confianza en forma más inmediata.Para atender las intervenciones donde existen menores de edad, que junto a su madre deben ser trasladados a valoración, la UNEVID cuenta con vehículos especiales para el traslado de los niños y sus madres, lo que evita que los niños sufran un impacto emocional por viajar en patrulla con personal armado.Al llegar a la Estación de Policía los pequeños encontrarán una estancia infantil donde serán atendidos en un espacio cómodo y divertido para ellos.Lo importante, plantean los agentes, es la intervención oportuna, de no ser así, la mujer corre el riesgo de ser asesinada. (Luz del Carmen Sosa)

