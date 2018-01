Es pobre, uno de cada 4 habitantes de la ciudad

La pobreza alcanzó al 26.4 por ciento de la población en Ciudad Juárez, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el informe ‘Medición de Pobreza Municipal 2015’.Pese a que el indicador quinquenal presentó una reducción al bajar del 38.8 por ciento registrado en 2010, especialistas señalaron que la movilidad va lenta y es necesario ver si esas personas en verdad lograron un desarrollo económico.El reporte del Coneval mostró en su análisis municipal que alrededor de 396 mil 882 juarenses presentaron esta condición en 2015, una cantidad que comprende el 26.4 por ciento de la población total registrada hasta dicho año (un millón 502 mil 327).De acuerdo con el órgano, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación).Además si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.El director de Solo Negocios y presidente de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que es necesario revisar si en realidad hubo un mayor desarrollo económico en la población o los juarenses sólo dejaron de aparecer en el indicador por una leve mejoría que no ha impactado la calidad de vida.“Estadísticamente van las tendencias pero no puedes asentar las posición de triunfalismo por ningún motivo, porque la lentitud de la evolución te sujeta a cuestionar si realmente la operación gubernamental está funcionando”, explicó.Sandoval Murillo afirmó que la pobreza del reporte de 2010 fue generada principalmente por la recesión de 2008 (que afectó al sector manufacturero local), misma que después de superarse en el contexto macroeconómico atrajo inversiones nuevamente a Juárez que generaron una mejoría en la generación de empleo.“El avance en la reducción de pobreza es por la sinergia económica y no el trabajo del Gobierno federal, porque éste ha dañado con sus políticas más que haber beneficiado, sobre todo con la Reforma Fiscal de 2014”, señaló.396 mil 882 personas en condición de pobreza en 2015 aquí

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.