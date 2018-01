Atestigua juez robo a vivienda

Un juez de Control fue amagado durante un robo a una vivienda propiedad de un familiar.El presunto responsable Miguel Ángel González Castro ingresó a robar y fue sorprendido por el juez Ramón Porras Córdova, quien debió retroceder y permitir la huida, al ser amagado con un arma blanca.Eran aproximadamente las 21:10 horas del pasado viernes, cuando Porras Córdova llegó al inmueble de la calle Emilio Campa de la colonia Francisco I. Madero y alcanzó a observar que a través de una ventana iba saliendo un hombre con varios aparatos electrónicos y portaba un cuchillo con una hoja de 10 centímetros.Presuntamente González Castro le advirtió al juez que no se acercara o le iba a enterrar el cuchillo. Por lo que Porras Córdova retrocedió y el sospechoso huyó del lugar.A las 21:13 horas se recibió una llamada al 911 solicitando auxilio. Por lo que se generó el folio 3865825 y al lugar fueron enviados dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de la unidad número 457.Al llegar los uniformados Porras Córdova les señaló lo sucedido y estos le pidieron que abordara la unidad para realizar una búsqueda por el sector. Quince minutos más tarde, en las calles Gabriel Leyva y ángel Trías de la colonia Francisco I. Madero, el juez reconoció al presunto responsable al verlo caminar en esas vías.Miguel Ángel González fue abordado por los preventivos y sometido a una revisión física, presuntamente le hallaron fajada a la cintura un arma blanca y en poder de un DVD, un tocadiscos y una videocasetera, todo con un valor de 900 pesos.Por lo que a las 21:34 horas del viernes se formalizó la aprehensión de González Castro.Ayer el presunto ladrón fue llevado a la octava sala de los juzgados de Control a disposición de la jueza Maribel Carrillo Mendoza, compañera del juez Ramón Porras Córdova, para que se analizara si fue legal o no el arresto.El abogado público penal que representó a González dijo que no tenía ningún argumento a favor del detenido. La juez Carrillo consideró legal la aprehensión, al indicar que fue detenido luego de que lo señaló la víctima y en poder de los objetos presuntamente sustraídos.Luego el representante social le formuló cargos por el delito de robo calificado y precisó que la víctima es la propietaria del inmueble y el juez tiene la calidad de testigo.Ante los señalamientos el detenido decidió guardar silencio y pidió 144 horas para que su situación jurídica sea resuelta. El fiscal también solicitó que al sospechoso se le impusiera la prisión preventiva dado que el delito se cometió con medios violentos. La juez impuso dos años de prisión preventiva.

