Reclaman fracaso de estrategia de seguridad

El repunte de violencia en la ciudad, que ha regresado incluso al nivel de 2012, muestra el fracaso de las estrategias de seguridad, señalaron sectores.“Lo que estamos viendo es que el dinero que se gastó no se gastó de manera eficiente… algo no hicimos o lo hicimos mal”, reclamó Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).Indicó que la violencia ha llegado nuevamente a niveles terroríficos y que eso “nunca tiene que ser aceptable de ninguna manera”.El director de Cimap cuestionó las estrategias oficiales y señaló que ha sido evidente que no funcionan, pues además hay un alto grado de impunidad.El presidente municipal suplente, Alejandro César Loaeza Canizales, dijo que la seguridad de la ciudad es un tema “que no podemos dejar que se nos escape de las manos”.“Es una situación delicada, que reconocemos como Gobierno municipal y que los tres órdenes de Gobierno tenemos la responsabilidad y lo asumimos, hay que trabajar muy duro”, señaló.El número de homicidios que se cometieron durante el 2017 situó a Juárez en niveles de violencia similares a los registrados en el 2012, hecho que evidencia un retroceso de cinco años en materia de seguridad con base en datos periodísticos y oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).El registro preliminar de asesinatos durante el año que terminó llega a las 772 víctimas, de las que por lo menos 96 son mujeres, indican los reportes oficiales.Durante el 2012 el número de personas que fueron asesinadas fue de 751, así que el 2017 superó con al menos con 21 esa cifra.En distintos momentos, las corporaciones de seguridad han atribuido el incremento en el número de asesinatos a pugnas internas existentes entre los grupos delictivos que se dedican al narcomenudeo, especialmente los que comercian la droga conocida como cristal.El presidente municipal suplente, Alejandro César Loaeza, dijo que desgraciadamente se han presentado actos de violencia en la ciudad, pero aseguró que se está trabajando en coordinación con las otras esferas de Gobierno.“Yo creo que el trabajo en conjunto y la experiencia vivida del año pasado nos va a permitir hacer trabajos de inteligencia, estar precavidos para esta situación y trabajaremos día con día en el tema”, expuso. (Fernando Aguilar/ Araly Castañón/ El Diario)* 772 asesinatos en el 2017* 751 en el 2015

