Dos hombres que utilizaron un arma de juguete para robar a una churrería, fueron detenidos y acusados del delito de robo calificado y agravado y deberán enfrentar el proceso penal en prisión.Los sospechosos son Abel Herrera Rodríguez y Rubén Villasana Adorno, de 35 y 23 años de edad, respectivamente.El atraco ocurrió el viernes pasado aproximadamente a las 19:50 horas en un establecimiento denominado “Churrería Eli” ubicado en la calle Valle de Las Peñas número 341 en Infonavit Frontera Nueva cuando los dos hombres ingresaron al negocio y uno de ellos amagó con una pistola a una empleada que tomó del cabello, para exigirle el dinero de las ventas.Mientras el otro tomó dos mil 400 pesos de la caja y una laptop. Luego ambos trataron de huir pero uno fue alcanzado por vecinos del lugar luego de que la afectada gritó pidiendo auxilio.El asegurado por los vecinos es Abel Herrera Rodríguez, a quien se le encontró una pistola de juguete fajada en el lado derecho de la cintura.A las 19:53 de ese día se recibió la llamada al número de emergencia 911 y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron a la churrería.Minutos más tarde el agente municipal Tomás López Jiménez arrestó al otro presunto implicado, escondido detrás de unos automóviles estacionados en las calles Valle de Las Peñas y Valle de Las Arenas.El oficial observó a una persona que coincidía con las características descritas por la afectada, lo interceptó para una revisión física y después lo puso a la vista de la quejosa quien lo reconoció como uno de los ladrones.A las 20:05 horas del viernes los municipales formalizaron la aprehensión, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar en una diligencia realizada ayer en la séptima sala de los juzgados locales.El juez consideró legal la detención y en la etapa de medida cautelares consideró necesario imponer la prisión preventiva por el plazo de dos años aunque el abogado defensor argumentó que estaba obligado a realizar una interpretación restrictiva de la ley pues lo que portaban sus representados era un arma de juguete.No obstante el juez le dio la razón a la fiscal quien señaló que la víctima no tuvo tiempo para percatarse de que no era un arma de fuego real y la coacción que causaron en su ánimo fue la misma que si se hubiera usado un arma bélica real.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para mañana miércoles a las 09:30 horas.

