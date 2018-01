Esconden verdaderas joyas librerías de segunda mano

Cargando

Ante lo que los lectores asiduos consideran un déficit de librerías en la localidad, existe la opción de los establecimientos especializados en vender Libros de Ocasión.Se trata de recintos con ejemplares generalmente de segunda mano, y que pueden encontrarse hasta 50 por ciento más baratos que su valor real.“Se llaman así porque es lo que hay, y a veces uno se encuentra joyas en los estantes”, dijo Yves Figueroa Barra, dueño de la librería Anticuario de Juárez, uno de los recintos más nuevos de este tipo abiertos en la ciudad.Todo inició como una visión que tenía desde joven; asiduo a la lectura, siempre ha considerado que hacen falta espacios que incentiven el hábito.“De adolescente siempre quise tener una librería, ahora se dio la oportunidad de iniciar este proyecto. Es algo que me gusta, hacer de la lectura el conocimiento”, dijo.El próximo primero de febrero, este lugar cumple ya 4 años de estar al servicio de los juarenses, ubicado al interior del Pasaje Correo, un edificio localizado entre la avenida Lerdo y la calle Manuel Bernal.En él conviven ejemplares que datan de décadas atrás, y recientes. En un lote de alrededor de 6 mil libros, se puede encontrar poesía, novelas, crónicas, enciclopedias y tomos históricos que relatan acontecimientos como la revolución mexicana.“Uno de los objetivos siempre ha sido que la gente lea, y nuestro objetivo siempre ha sido poner libros de fácil acceso, porque ese es el principal objetivo, la esencia de la librería”, dijo.Mencionó que uno de los elementos más recientes que ha tenido, y que destaca por su extravagancia y antigüedad, es un libro dedicado a Porfirio Díaz por parte de un personaje de aquella época, Bernardo Reyes.Así como ese, ha tenido diversas obras a las que considera “joyas” debido a que ya no son fáciles de conseguir en una librería convencional, pues dejaron de editarse.La mayoría de sus libros rondan entre los 60 y los 300 pesos, siendo los más caros de obra reunida o antigua que ya no están disponibles prácticamente en ningún lado.En su contraparte se encuentra también la Librería y Nevería Acapulco, la cual es una de las más antiguas, con más de 40 años de servicio.“Como nevería tiene cerca de 60 años, y después se convirtió también en librería desde hace 40 años. Aquí ofrecemos libros usados de todo tipo. Vienen mucho estudiantes, buscando libros que aquí están más baratos”, dijo.Tras tantos años en el negocio, dijo que la ventaja que tienen estos ejemplares es que son hasta 50 por ciento más baratos que los que se encontrarían en cualquier librería convencional.“El precio es lo que andan buscando todos, y sobretodo que son libros en buenas condiciones”, dijo.Este negocio es parte de la tradición juarense, y con el paso de los años, lo único que él ha notado es que cada vez la gente prefiere leer en formatos electrónicos.No obstante, el recinto abre sus puertas todos los días, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y hasta las 4 de la tarde los domingos.Tiene tantos libros que ya se rindió al interés de querer contarlos.“Necesitamos revolucionar el acervo que tenemos disponible, trabajar mucho en la incentivación de la cultura, requerimos muchos espacios, que todo mundo tenga acceso a libros, y que sean libros buenos y a buen precio”, dijo Figueroa Barra. (Karen Cano)

