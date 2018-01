Saturan viajeros carreteras de regreso

Con la reanudación de las actividades de gobiernos y comercios en la ciudad hoy, primer día hábil del año, inició también el retorno de los vacacionistas.Desde ayer en la tarde, paisanos y viajeros provenientes de otras ciudades del estado y del interior de país formaron una fila de hasta dos kilómetros en el Punto de Revisión Carretero (Precos), ubicado en el kilómetro 315 de la carretera Chihuahua-Juárez.La fila de autos también se presentó en el módulo de entrega de permisos de internación, en las instalaciones de la Aduana antigua, donde se observaron principalmente vehículos con placas de Texas, Colorado y Nuevo México.Uno de los militares de Precos –donde aleatoriamente el personal realiza la inspección en busca de drogas, armas y sustancias prohibidas– comentó que el aforo vehicular comenzó a incrementarse a partir de las 5 de la tarde.“Hice una espera de 35 minutos en el Precos, la línea de autos era de un kilómetro y medio”, comentó un residente de esta ciudad que regresaba en compañía de su familia de Parral, donde pasaron los días festivos.Un oficial de la Policía Federal comentó que para hoy se prevé que aumente el regreso de paisanos, ya que tienen que incorporarse a sus centros de trabajo y actividades escolares en el caso de sus hijos.El guiador de una camioneta con placas de California dijo que llevaba 25 minutos en la fila de vehículos para la entrega del permiso.Agregó que en Precos hizo aproximadamente 40 minutos y esperaba que los puentes no estuvieran llenos para regresar a Estados Unidos.El comisario del destacamento de la Policía Federal, Enrique Salinas, previó que hoy y mañana 3 de enero sean los días más álgidos en las carreteras.Para vigilar y acompañar a los viajeros en su trayecto, la corporación mantiene el Operativo Invierno 2017, en el que destinó agentes y unidades a esa tarea, comentó.Las autoridades esperan el ingreso a Juárez de hasta 34 mil autos diarios por la carretera Panamericana, alrededor de 25 por minuto.Sin embargo, esa cantidad de autos que se espera que entren a la mancha urbana no desquiciará el tráfico, según las estimaciones de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).La vocera de la corporación, Alexandra Solís, mencionó que se prevé mayor tráfico en la ciudad pero hasta el próximo lunes 8 de enero, cuando regresan de vacaciones las escuelas de nivel básico.A partir de esa fecha se implementa el “Operativo Cruceros”, que consiste en destinar agentes a las intersecciones de mayor afluencia durante las horas pico, con el fin de agilizar el tráfico, indicó.En las carreteras, al menos entre el tramo Juárez-Ahumada, no se han registrado accidentes viales durante estas vacaciones, de acuerdo con Salinas.El comisario de la PF precisó que se han contabilizado siete percances en la jurisdicción de la zona norte, pero seis de ellos se registraron en Casas Grandes y otro pasando Ahumada, rumbo a Chihuahua.El operativo carretero que realiza la Policía Federal concluye también el próximo lunes, mientras tanto se mantienen instalados módulos de atención turística en el edificio ubicado en el Kilómetro 30 y otro en Ahumada.Además se acompaña y vigila a paisanos que cruzan en caravana y los que se trasladan solos, con la presencia de 200 unidades motoras y 185 elementos de la Policía Federal, se informó.(Con información de Javier Olmos)

