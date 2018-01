Recurren a 'productos milagro' luego de las fiestas

Durante los primeros días del año, luego de las fiestas y banquetes decembrinos, las personas buscan remedios infalibles para poder perder los kilos ganados.Muchas veces recurren sin supervisión médica a los llamados productos milagrosos, considerados un riesgo para la salud.“Lo ideal es que la gente acuda al doctor, haga dietas sanas y ejercicio, y si quiere se da una ‘ayudadita extra’ con estos productos. Pero no, todos queremos bajar rápido los tamales que nos comimos”, dijo Ana Moreno, quien vende medicina naturista en el Mercado Cuauhtémoc.Dijo que cada inicio de año llegan personas desesperadas que desean, más que mejorar su salud, mejorar su estética.“Buscan la dieta, quieren reafirmar su cuerpo, pero no lo hacen de una manera adecuada”, dijo.En su negocio se ofrecen alrededor de 60 productos para bajar de peso.Para ella, los más naturales son los que consisten en infusiones de hierbas, que ayudan a desintoxicar el organismo y aliviar problemas como el estreñimiento o ansiedad, que pueden ser factores que propicien un aumento de peso.“Tenemos pastillas de todas, la Nuez de la India es la que más se vende. Yo sé que es mala cuando se toma mal, y les digo a la gente que deben usar porciones muy pequeñas, pero no hacen caso”, dijo.Esta semilla cuesta tan sólo 10 pesos; relató que en algunas ocasiones han venido personas de Estados Unidos a llevarse hasta 200 semillas, que luego revenden allá en sus lugares de origen, hasta en 50 dólares.“Lo más barato es eso, y es efectivo pero no es muy recomendable. Hay de todo, y mucho más barato que en Internet”, dijo.Sin embargo, recordó que esto no sirve de nada sin la adecuada vigilancia médica; lo que además es necesario para evitar tener padecimientos derivados del sobrepeso y obesidad, como la diabetes.En días pasados, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios visitó 137 farmacias que operan con un consultorio médico adyacente y que están ubicadas en Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Casas Grandes y Camargo, con la finalidad de implementar técnicas de detección oportuna de diabetes.El objetivo es contribuir con la estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes, indicó la líder del programa México Sano en el Estado de Chihuahua, Diana G. Castro Rubio.De esta manera se pretende fomentar hábitos saludables entre la población a partir de una consulta con el médico general, realizar pruebas y cuestionarios, que permitan la detección temprana de diabetes y prevenir futuras complicaciones. (Karen Cano)

