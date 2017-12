Con la llegada del primer día de enero llega también el uso de las llamadas cabañuelas, un sistema ancestral de observación del clima utilizado principalmente por los agricultores, que tiene como fin la predicción de éste el resto del año.No obstante, debido al cambio climático cada año el sistema es más inexacto y las temporadas se recorren, perdiendo efectividad para quienes lo utilizaban.“Cada año lo hacemos, pero ya no funciona. El tiempo está muy descompuesto, y esto ha trastocado a las cabañuelas”, dijo Javier Meléndez Cardona, subsecretario de Desarrollo Social del Estado en la Zona Norte, quien es agricultor.Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica a largo plazo utilizado en el sur de España y en América.De acuerdo con el método, el 14 es noviembre y así los siguientes días en dirección opuesta al orden de los meses.Para Meléndez Cardona, el primero de enero representa los climas de todo el año, y el resto de los días se aplica el sistema antes descrito, sólo que con desfase de un día. Es decir, el día 2 es el mes de enero, el día 3 es el mes de febrero, y así sucesivamente.“Este año estuvimos al pendiente de eso, pero resulta que no sucedió nada como estaba programado. Como que se recorrió el tiempo, tuvimos fuertes vientos que teníamos entre febrero y marzo, entre abril y mayo”, dijo.Dijo que, por ejemplo, las primeras heladas no cayeron a partir del 15 de septiembre como se tenía programado, sino que sucedió casi a finales de noviembre.Todo ello no permite que los agricultores puedan hacer una planeación precia de proceso de siembra y cosecha, pues desconocen las condiciones climáticas que se presentarán durante el año.“Yo creo que el cambio climático ya afectó a las Cabañuelas, ya no hay confianza. Nosotros sabíamos perfectamente que el 15 de abril iniciaba un periodo libre de heladas, pero nos han caído granizadas en mayo”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

