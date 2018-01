Alzas en servicios y alimentos dan bienvenida al año

Los juarenses recibirán el 2018 con alzas en las tarifas de servicios básicos y alimentos, lo que según economistas y consumidores hará más pesada la llamada “cuesta de enero”, ya de por sí cargada por el alto costo de los energéticos y el dólar caro.De acuerdo con información de dependencias de Gobierno, el agua y la electricidad costarán más a partir de hoy 1 de enero.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que en 2018 mantendrá el esquema de ajuste mensual de 0.6 por ciento a las tarifas de consumo de agua potable y alcantarillado.Con dicho esquema, que comenzó a aplicarse en 2017, se acumuló en ese año un alza de 7 por ciento, anotan datos de la descentralizada.Mirna Gutiérrez, empleada de una maquiladora, dijo que económicamente percibió el 2017 muy difícil y avizora que la situación empeorará en 2018.“Por más que uno quiera estirar el dinero, cada vez alcanza para menos. Y entrando el año pues siempre vienen muchos gastos”, expresó.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de noviembre, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “congelará” durante todo 2018 las tasas para usuarios Domésticos de Alto Consumo (DAC).Sin embargo, cifras reportadas por la dependencia indican que pese a estar vigentes todo el año, serán un 5 por ciento más elevadas que las vigentes en enero de 2017.Hasta diciembre de 2017 la tarifa del DAC sumó un aumento de 23.8 por ciento y en comercios hasta un 36 por ciento, de acuerdo con archivos periodísticos.En el caso del gas natural y el gas Licuado de Petróleo (LP) y las gasolinas este año entró en vigor el libre mercado, lo que trajo consigo aumentos que pegaron al bolsillo de los consumidores.El monitoreo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 el gas natural tuvo una inflación de 17.8 por ciento.La gasolina de bajo octanaje suma una inflación de 16 por ciento y la de alto octanaje 19 por ciento, en el mismo lapso.En los expendios de gas LP los juarenses encuentran el litro hasta en 10.51 pesos, un alza de 50 por ciento respecto a los costos vigentes a finales de 2016.Las carestías distan del salario mínimo ajustado a partir del 1 de diciembre de 2017, que quedó en 88.36 pesos, lo equivalente a una diferencia del 10 por ciento.Datos del Inegi muestran que en 2017 la inflación alcanzó hasta un 7 por ciento, su nivel más elevado en los últimos 16 años.Además, un registro de precios llevado por este medio con base en los costos difundidos por tiendas, indica que algunos alimentos subieron hasta un 200 por ciento.El limón, el aguacate, la cebolla, el tomate y la carne son algunos de los productos que más incrementaron su valor, según el análisis.Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, señaló que las expectativas económicas para 2018 se tornan tensas, dado que continúa la incertidumbre por la negociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones presidenciales, factores que podrían incidir en que siga aumentando el tipo de cambio.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) dijo que los primeros seis meses serán los más complejos, debido a que no hay un panorama claro.En el caso de los rubros que todavía no están desligados del salario mínimo, como el caso de los créditos Infonavit, aumentarán en la misma proporción, que fue de 10 por ciento.Las multas municipales se fijan ya con base en la Unidad de Media y Actualización (UMA) importe que todavía no está definido para 2018.Sin embargo, analistas proyectan que aumentará alrededor de 7 por ciento, ya que se mueve conforme a la inflación. (Cinthya Ávila / El Diario)

