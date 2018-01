Llenan tanques de gas 'de a poquito'

Llenando sus tanques de “a poquito”, y cuidando el uso hasta lo más indispensable, juarenses se ven afectados por el alza del Gas Licuado de Petróleo (LP).A un año de la liberación de los precios de este combustible, consumidores pagan el energético hasta un 50 por ciento más caro, en comparación con el valor registrado en diciembre de 2016, cuando aún no entraba en vigor el libre mercado.“Tenemos calentones de luz sólo para las recámaras, y se prenden sólo para calentar el cuarto, después se apagan. Eso lo empezamos a hacer porque lo considerábamos más seguro.“También prendemos el boiler sólo cuando nos vamos a bañar todos”, relató Marcela Jiménez, madre de familia.Dijo que contaban con un tanque pequeño, que sólo se llenaba una vez a la quincena o menos, de 200 pesos cada vez, “para hacerlo rendir”.Registros periodísticos anotan que en el doceavo mes del año pasado el litro del combustible se vendía por distribuidores locales en 7.01 pesos.Actualmente el litro del combustible se vende hasta en 10.51 pesos, lo que representa un encarecimiento en los últimos doce meses de 50 por ciento.Por su parte, Eduardo Calcaneo, padre de familia, dijo que el aumento de precios en el combustible sólo lo hacía sentir decepcionado de las autoridades que, a su ver, son quienes lo han permitido.“No hay mucho que se pueda hacer, la verdad. Nada más procuramos el mantenimiento de las tuberías para que no haya escapes o fugas. El gas es como la gasolina, sin ello no se mueve el carro y es fundamental”, dijo.Especialistas en energía atribuyeron los incrementos a la adaptación del mercado al nuevo esquema y a la demanda, que aumenta en temporada invernal.Sin embargo, las temperaturas no han descendido lo suficiente como para generar una crisis en los hogares juarenses.“Cuando no hace mucho frío, uno puede decir que mejor apaga el calentón y se abriga y con eso. Pero cuando todos los días esté helado, creo que es ahí cuando lo vamos a resentir”, consideró Adriana, ama de casa.

