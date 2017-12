El operativo del cobro del Impuesto Predial correspondiente al 2018 inicia mañana martes 2 de enero con seis módulos adicionales a los que normalmente están trabajando, dio a conocer el director de Ingresos, Oscar Castañeda Gaytán.De la misma forma, Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado echa a andar el período de cobro de los derechos vehiculares.A partir de mañana, el costo de la Revalidación Vehicular 2018, incluyendo la tarjeta de circulación, impuesto universitario y aportación a Cruz Roja, será de mil 200 pesos, en febrero mil 300 pesos y en marzo mil 400, se informó.Sobre el cobro del Predial, Castañeda Gaytán dijo que en enero se otorgará un descuento del 15 por ciento; 13 por ciento por contribuyente cumplido y 2 por pronto pago.En febrero será del 10 por ciento; 7 y 3 por ciento respectivamente, declaró el funcionario.Los módulos que estarán abiertos a partir del 2 de enero y hasta febrero se ubicarán en los centros comerciales Smart La Cuesta, Libramiento, Ejército Nacional, López Mateos, Galerías Tec y Jilotepec.Esas cajas estarán abiertas de lunes a sábado, de las 10 de la mañana a 6 de la tarde.De los módulos que trabajan normalmente, los que tienen más concurrencia son los que se ubican en la Coordinadora Zaragoza, San Lorenzo, Sendero, Las Torres.El director de Ingresos dijo que a final del año hubo buena respuesta de pago del Predial, pues se captaron 41 millones de pesos más de Predial que en el 2016.Castañeda afirmó que de las 373 notificaciones de embargo que se hicieron el año pasado, sólo quedan 15 cuentas pendientes por saldar.“Una vez que pagan se le da aviso al Registro Público para que se quite el bloqueo de la propiedad”, mencionó.Aseguró que en enero iniciarán con la notificación de otras 860 cuentas de contribuyentes morosos.Dijo que con estas nuevas se empezará con el proceso de requerimiento, “pero podemos llegar hasta el embargo”.En lo que corresponde a los derechos vehiculares, de acuerdo con la subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Patricia Terrazas Baca se aplicará un subsidio o descuento de 700 pesos durante todo este mes; en febrero de 600 pesos y 500 pesos en marzo, más un redondeo en el precio final.En Ciudad Juárez, casi 400 mil propietarios de vehículos podrán acceder a esos incentivos debido a que se encuentran al corriente en sus obligaciones 2017, señaló por separado, el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.El pago se podrá hacer en módulos de Recaudación y en medios alternos como tiendas y bancos de donde posteriormente podrán acudir a Pueblito Mexicano donde se instalará una isla para emitir tarjetas de circulación.El costo por derecho vehicular será el mismo que se cobró en el 2017, que fue de 1,700 pesos, más 150 pesos por tarjeta de circulación, 46 pesos por impuesto universitario y 35 pesos como aportación a la Cruz Roja para un total de mil 931 pesos, explicó Terrazas Baca.Señaló que al igual que en 2017, los contribuyentes que cubran sus obligaciones en derechos vehiculares pueden alcanzar descuentos, que ahora por redondeo, son mayores.Lo que se hizo, fue dejar el estímulo con cifras no completas para que el pago sí pueda ser con cifras cerradas. Los contribuyentes pagarán mil 200, mil 300 y mil 400, en vez de mil 231, mil 335 y mil 439 pesos durante el período trimestral de descuentos, añadió.“Les dimos el estímulo mayor, para que quede en cantidades cerradas y a la hora de pagar, lo puedan hacer más fácil sobre todo los que pagan en medios digitales, en cajeros, para que no tengan que regresarles cambio en decimales”, añadió.La funcionaria enfatizó que de abril a diciembre se tendrá que pagar el total de la revalidación vehicular, que es de mil 931 pesos.El cobro de placas de circulación se limita a vehículos nuevos, por lo que no habrá replaqueo en 2018.La Ley de Ingresos estima que propietarios de 1 millón 100 mil vehículos deben hacer su pago, la mitad de ellos en Ciudad Juárez. (Araly Castañón / Juan de Dios Olivas / El Diario)Mes Predial RevalidaciónEnero -15% $1,200Febrero -10% $1,300Marzo ------- $1,400

