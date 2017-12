Clausuran en 11 meses a 34 negocios

Hasta noviembre pasado la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio clausuró 34 establecimientos comerciales en diferentes puntos de la ciudad por diferentes faltas, la mayoría de ellos por no contar con licencia de funcionamiento y en algunos casos hasta por obstruir y dañar la vía pública.Información entregada vía sistema de Infomex indica que tan sólo por no contar con licencia de funcionamiento o tenerla vencida se colocaron sellos de clausura en 17 establecimientos.Por carecer de uso de suelo la Dirección procedió contra tres establecimientos y por no tener licencia de funcionamiento con base en su uso de suelo fue un número similar, de acuerdo con el informe.Por no tener dictamen de aforo se realizó una clausura, una más por iniciar trabajos sin autorización de la licencia de construcción y dos cierres por no cumplir con las medidas para su funcionamiento.En el documento se indica que también se clausuraron seis establecimientos por no tener el dictamen de Protección Civil o la licencia sanitaria.También se realizó una suspensión por obstrucción y daño a banquetas durante la operación del negocio.En total, en 2016 Desarrollo Urbano puso sellos a 65 lugares, cuya causa predominante es también la falta de licencia de funcionamiento u operar con una no acorde con su giro comercial.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), comentó que el poco conocimiento que tienen quienes inician un negocio respecto a la tramitología que deben cumplir los orilla a “aventarse” a abrir de manera irregular.Mencionó que en otros casos, precisamente por la excesiva carga de trámites, prefieren comenzar de esta manera y esperar hasta que la autoridad les haga una inspección y después regularizarse.Las ubicaciones de los locales sancionados proporcionada por Desarrollo Urbano muestra que tanto en 2016 como en 2017 los sectores donde más se han encontrado anomalías son avenida Gómez Morín, Paseo Triunfo de la República, bulevar Óscar Flores y avenida Ramón Rayón.De acuerdo con la regulación vigente, la colocación de sellos de clausura implica suspender la operación total del lugar y no puede retomarse hasta que se acaten las observaciones hechas y se pague la sanción económica.