Sube gas LP hasta 50%

A un año de la liberación de los precios del gas Licuado de Petróleo (LP) los juarenses pagan el energético hasta un 50 por ciento más caro, en comparación con el valor registrado en diciembre de 2016, cuando aún no entraba en vigor el libre mercado.A finales de 2016 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) confirmó la flexibilización de las tarifas, las cuales desde el 1 de enero de 2017 dejaron de fijarse mensualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Registros periodísticos anotan que en el doceavo mes del año pasado el litro del combustible se vendía por distribuidores locales en 7.01 pesos.Ayer durante un recorrido por diferentes establecimientos del giro se encontró que el litro del combustible se vende hasta en 10.51 pesos, lo que representa un encarecimiento en los últimos doce meses de 50 por ciento.En otros lugares se informó que el precio por litro va desde los 10.44 pesos hasta los 10.51 pesos.Datos oficiales muestran que el libre mercado comenzó el 2017 con el litro hasta en 8.46 pesos. Transcurridos ya los doce meses de este año los compradores lo encuentran a casi 11 pesos.Despachadores de distintas estaciones comentaron que los clientes arriban y primero preguntan por el precio. Si no les convence se van a otro punto de venta.“Pues la gente pregunta antes para ver si les conviene y si no se van a dar la vuelta”, mencionó un empleado, quien prefirió omitir su nombre por no estar autorizado para dar información.Consumidores que arribaron a los expendios coincidieron en que los aumentos vistos durante 2017 representaron un fuerte impacto para el bolsillo.Esteban Muñiz, quien acudió ayer a un establecimiento, comentó que ahora para llenar su tanque de 45 kilos necesita más de 400 pesos, cuando en diciembre del año pasado invertía poco más de 300 pesos.“Ando uno por varias gaseras a ver dónde está más barato. La verdad sí nos pegó duro y más ahora con el frío”, declaró.El Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que la variación del gas LP es uno de los rubros que más impulsó la inflación en el año.El indicador mensual señala que de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 el energético acumula una inflación de 45.7 por ciento.Dicha tasa es la más alta desde que Inegi lleva el registro para dicho insumo, que data desde enero de 2012.Especialistas en energía atribuyeron los incrementos a la adaptación del mercado al nuevo esquema y a la demanda, que aumenta en temporada invernal.De acuerdo con la CRE para importar gas por la frontera norte la infraestructura de Pemex se limita al transporte por carrotanque.En el estado existen cuatro instalaciones con Permisos de Almacenamiento: ‘Zeta Juárez 1’ (con capacidad de 600 miles de litros), ‘Zeta Juárez 2’ (mil 500 miles de litros), ‘AGC Juárez’ (mil miles de litros), y ‘Villa Ahumada’ (750 miles de litros).

