A víspera de la última noche del año, juarenses abarrotaron el Centro Histórico de la ciudad haciendo compras de último momento.Los vendedores del lugar señalaron que este comportamiento siempre es similar, por lo que esperaban de entre ayer y hoy hacer las últimas ventas de la temporada y reponerse en el caso de los que no les fue tan bien como esperaban.“Casi siempre nuestra venta fuerte es para la cena de Navidad, luego el resto de la semana se calma, la gente anda comiendo recalentado o no sale de sus casas, después para la última noche del año todo vuelve a repuntar”, dijo Héctor García un vendedor de la carnicería La Fortuna.Durante un recorrido realizado ayer por este medio, se pudo constatar que esta área se encontraba llena de gente, haciendo sus compras de último momento.Tal es el caso de Laura Ramírez, de 43 años, quien ayer iba en busca de uvas sin semilla, uno de los productos más buscados este año.“Las uvas siempre las compramos con mucho tiempo de anticipación, porque están más caras esta temporada, pero esta vez se nos ha estado olvidando, apenas venimos”, relató.En su casa, sin embargo, ya está todo listo para la cena, incluyendo el vino para brindar y hasta los ingredientes para hacer un postre de manzana.El fruto del que hace mención ayer fue visto en diversos precios, e incluso alcanzó 60 pesos el kilogramo en la zona Centro.Lo mismo, también la gente anduvo en busca de los mejores cortes de carne y las mejores verduras para acompañar los platillos.“Pasando el año las ventas se nos van a caer, y lo que ya no vendimos ahora ya no lo vendimos. Por eso hemos estado viniendo toda la semana, haciéndole la lucha”, dijo Rubén Herrera, trabajador de la tienda “La Lupita”.Manuel Herrera, de 28 años, era otro de los comerciantes que andaba buscando lo de su cena.“En mi casa cenamos mis papás y todos mis hermanos nos juntamos, cada quien pone algo y a mí me tocó el brisket”, relató.Éste, según coincidieron algunos trabajadores de carnicerías de la ciudad, ha sido el producto más solicitado de la temporada, y tiene un precio que oscila alrededor de los 90 pesos el kilogramo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.