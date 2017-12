Matan a 4 personas, entre ellas una menor

Cargando

Cuatro personas, entre ellas una mujer de 17 años, fueron asesinadas ayer y dos más el viernes anterior por lo que son seis las víctimas del delito de homicidio doloso registradas durante el fin de semana.Los asesinatos ocurrieron a pocas horas de que las corporaciones policiacas se reunieron urgentemente para ‘blindar’ la ciudad y mejorar las estrategias de seguridad en Juárez.El seguimiento periodístico que se lleva de los homicidios dolosos en esta frontera establece que hasta el cierre de esta edición se han registrado 767 asesinatos este año, 94 de las víctimas eran mujeres.Diciembre igualó el número de crímenes registrados en junio, considerado el segundo mes más violento del año; febrero está a la cabeza con 87.El primer asesinato fue durante la madrugada de ayer, cuando en el Hospital General se reportó la muerte de una adolescente herida por arma de fuego el viernes por la tarde.El segundo crimen fue reportado horas más tarde, al ser asesinado un hombre en un camino de terracería que conduce a la colonia Santa Rita.El homicidio ocurrió en las calles Pedro Meneses Hoyos y 15 de Enero, hasta donde acudieron policías municipales tras recibir el llamado de una mujer que reportó haber escuchado detonaciones de arma de fuego, se asomó y encontró el cadáver bre afuera de una casa.Los agentes preventivos encontraron a la víctima con la cabeza destrozada a balazos.Los homicidas escaparon en una camioneta Caravan blanca, que dejaron abandonada sobre la calle Pedro Meneses, a la altura de la colonia La Joya.La víctima fue identificada como Erasmo Morales, de 43 años, y quien radicaba en el lugar del crimen, explicó su esposa.Poco después dos personas armadas que viajaban en una camioneta Jeep Cherokee blanca asesinaron a un hombre que salía de su casa, en el fraccionamiento Las Haciendas.La víctima, de unos 45 años, fue sorprendida por uno de los dos pistoleros que se le acercó y le disparó en varias ocasiones.Más tarde, un hombre fue asesinado en la colonia Palo Chino. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Palo Blanco y Sílice.Testigos escucharon al menos siete detonaciones. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, sin embargo, se estimó que tenía 19 años.En ninguno de los crímenes fueron reportadas personas detenidas. Muerto en el fraccionamiento Arturo Gamiz from El Diario de Juárez on Vimeo

