Chihuahua— Un promedio de 40 casos de agresiones sexuales por mes se denunciaron en Ciudad Juárez de enero a noviembre del 2017, es decir, más de uno por día.De acuerdo con cifras del organismo ‘Semáforo Delictivo de México’, en esta frontera suman 444 reportes en los primeros 11 meses del año, por lo que ocupa el primer lugar del listado.En el estado, el índice de casos llega a ser tres por día y más de 80 por mes, reveló.El segundo municipio que lidera el listado es Chihuahua, con 226 denuncias al mes, lo que representa unas 20 diarias.Otros municipios también en ‘rojo’ respecto a este delito son: Cuauhtémoc con 27 casos, Delicias con 41, Parral con 21, Meoqui con cinco, Nuevo Casas Grandes con 22 y Saucillo con cuatro.Por su parte, Bocoyna, Camargo, Ojinaga, Madera, Jiménez, Guerrero, Guadalupe y Guachochi están señalados en color verde, lo que no implica que no haya casos reportados sino que por densidad de población la incidencia es menor.En los municipios con mayor número de casos, los meses de abril, junio y agosto son los que presentan la cifra más alta. Chihuahua reportó durante junio el 14.15 por ciento del total mientras que en agosto, Juárez el 12.8 por ciento.A nivel estatal los meses de mayor incidencia son, en ese orden, agosto, junio y marzo con 103, 97 y 95 casos respectivamente. El 11.08 por ciento del total de violaciones se cometió durante agosto.El 80 por ciento de los casos de abuso sexual o violación no se denuncia, lo que significa que existe una cifra negra de dicho delito.Sin embargo, a pesar de eso, los casos denunciados van en aumento, dice Bárbara Duarte, directora del Centro de Atención a Menores abusados (Acasmi), en donde se recibe de uno a dos casos diarios de menores víctimas.“Los niños por el sólo hecho de serlo ya están en un situación de vulnerabilidad, más aquellos que viven en asentamientos o en condiciones de hacinamiento, los menores cuya madre cambia constantemente de pareja, los que están mucho tiempo solos y los niños con discapacidad”.Por otra parte, dice la especialista, el fenómeno de niños abusando de otros niños también se está volviendo una constante porque son menores que ya traen una información sexual o que también han sido víctimas.“El abuso se da generalmente dentro de la familia o con alguna persona cercana. El mal uso de las tecnologías ha incidido en esto porque los adolescentes están viendo material pornográfico y eso les da una ventaja sobre los más pequeños. El índice de padres biológicos que abusan de sus hijos también ha ido en aumento y las niñas siguen siendo las víctimas en un 85 por ciento de los casos”, agregó.Duarte explica que la violencia general que se vive en la sociedad ha dado pie a que haya más violencia familiar, pérdida de valores, familias desintegradas, niños y adolescentes que crecen solos con todos los contenidos de internet a su disposición, lo que a su vez se convierte en espacio propicio para el abuso sexual.

