Este año cierra con más personas intoxicadas con monóxido de carbono, víctimas de quemaduras asociadas a la incorrecta manipulación de equipos de calefacción y casos de hipotermia en el estado de Chihuahua.El último informe de la Secretaría de Salud estatal detalla que desde el inicio de la temporada en octubre pasado han ocurrido en la entidad 88 incidentes propios del clima frío.Sin embargo, en el mismo lapso de 2016 esta cifra fue de 70, muestra el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas.Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que de los 88 actuales, 68 son intoxicaciones por monóxido de carbono (incluidas dos defunciones), ocho son quemaduras y seis casos de hipotermia.El año pasado estos números fueron 63, cinco y dos, respectivamente, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).En este panorama de mayores afectaciones, expertos en salud y protección civil han aconsejado a la población adoptar una serie de medidas preventivas.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, explicó que lo más importante es nunca irse a dormir mientras los calentadores están encendidos, pues, en un descuido, un accidente fatal podría ocurrir.De acuerdo con el titular de la dependencia, las personas deben apagarlos antes de acostarse y, mientras estén en operación, asegurarse de que siempre haya un espacio por donde nuevo oxígeno pueda ingresar a la vivienda con el fin de garantizar la inocuidad de la atmósfera.Al mismo tiempo, Francisco Ramírez Montañez, director de Salud municipal, llamó a los padres y madres a cuidar que sus hijos no estén en contacto con los aparatos, pues las quemaduras son muy frecuentes en esta temporada.Para evitar los cuadros de hipotermia, recomendó la Secretaría de Salud, lo mejor es evitar los cambios bruscos de temperatura y no permanecer por ningún motivo a la intemperie, menos sin ropa invernal adecuada como chamarra, guantes, bufanda y calcetines gruesos.Apenas el martes, en distintos hechos, seis personas se intoxicaron a plena luz del día con el monóxido que despedían sus calentadores, ya que, de acuerdo con los peritajes oficiales, no tuvieron la precaución de ventilar los espacios.En un caso, cuatro mujeres se encontraban reunidas en una casa cuando comenzaron a sentirse mal y tuvieron que ser atendidas por paramédicos; en el otro, una pareja llevó al cuarto de baño un calentador que terminó viciando la atmósfera que estaba cerrada.

