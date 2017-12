Corporaciones policiacas preventivas reforzarán los operativos de vigilancia para que la celebración del Año Nuevo sea seguro. Cientos de agentes patrullarán las calles de la ciudad para prevenir hechos violentos y accidentes fatales, se informó.Alexandra Solís Medrano, vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), dio a conocer que se prepara un fuerte operativo para evitar fatalidades viales durante los festejos del fin de año, por lo que se instalarán más puntos de revisión para evitar conductores en estado de ebriedad.En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), advirtió que las personas que sean sorprendidas empleando armas de fuego serán detenidas y consignadas ante la autoridad competente.La SSPM hizo un llamado a las familias para que el inicio del 2018 sea un momento de reunión familiar y no de arranque con la comisión de actos delitos.“El exhorto a os ciudadanos es que eviten el uso de armas de fuego y así evitar que personas inocentes resulten lesionadas, como ya ha ocurrido en otros años, dijo Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.El portavoz pidió a los ciudadanos a denunciar a través del 911 y los teléfonos comunitarios a las personas que ven armadas y disparando.“El otro punto es prevenir accidentes y por ello se hace un llamado a los padres de familia para que en caso de haber adquirido fuegos artificiales no los entreguen a los niños. Lo recomendable es no utilizarlos para evitar accidentes y dañar a las mascotas”, exhortó el servidor público.“Apostamos a la conciencia ciudadana para que no compren los juegos pirotécnicos y que se denuncie al 911 el mal uso de los mismos”, dijo Sandoval Figón, quien recordó que a partir de las 10 de noche se reforzará la presencia policiaca para prevenir el uso de las armas de fuego.Alexandra Solís Medrano, vocera de Tránsito, dijo que considerando el comportamiento de las fiestas anteriores, la dirección operativa diseñó tácticas específicas para inhibir los accidentes durante el fin de año.Este domingo 31 de diciembre a partir de las 21:00 horas se aumentarán los puntos de revisión aleatoria para la detección de conductores de alto riesgo.Además, se duplicará la cantidad de oficiales que patrullarán todas las zonas de la ciudad para evitar que las personas conduzcan a exceso de velocidad, ya que esta es una de las principales causas generadoras de accidentes.El exhorto es que se opte por el conductor designado, el uso de taxi o Uber, o llamar a un familiar para que lo traslade en caso de haber ingerido más de tres cervezas y resultar positivo a la prueba del alcoholímetro.Se recuerda a los ciudadanos que no existen multas, solo cárcel de 12 a 36 horas para los guiadores ebrios.

