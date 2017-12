Cargando

En respuesta a las familias que tienen integrantes “de cuatro patas” y cuya partida de este mundo consideran una pérdida irreparable, el primer panteón para mascotas de la ciudad iniciará oficialmente labores el martes 2 de enero.Se trata del cementerio “Al cielo en cuatro patas”, ubicado en un terreno que mide poco más de 4 hectáreas, dentro del parque conocido como Eco Aventuras Trepachangas, en el Camino Real, y que cuenta con todas las especificaciones y adecuaciones para poder sepultar animales.“Queríamos que fuera aquí porque es un lugar vigilado, y aquí hay paz, tal como debe de haber en un panteón”, dijo Sandra Herrera, creadora del proyecto.Además, se pretende que el recinto no sólo funja como un memorial, sino también como un parque ecológico de plantas endémicas de la ciudad.Dijo que, desde siempre, la única opción para quienes perdían a sus animales era la incineración de sus restos o enterrarlos en el patio de la casa.“Nosotros crecimos con mascotas, mis hijos crecieron con muchas, lloramos mucho cuando morían, se quedaban en el jardín, y por eso se nos ocurrió hacer un panteón ecológico para darle a la gente otra opción a la cremación”, agregó.Las mascotas a las que se les dé el servicio, serán sepultados en una fosa individual, sin tratamientos químicos para permitir que la desintegración de los restos den vida a una planta de la región, que viene incluida en el paquete.“Hay tres opciones: Los que quieran acompañar al proceso de sepultura, los que quieran que del veterinario se traslade, o los que prefieran que acudamos por su mascota a la casa. Todo se realizará con respeto”, dijo Herrera.El costo dependerá del tamaño del animal, que puede ser de mil 250 pesos por una macota pequeña, mil 350 por una mascota mediana, y hasta mil 500 por una grande.“Eso incluye su fosa, de la que no será sacado ni tendrá que pagar mantenimiento, incluye una piedra decorativa, un espécimen de una planta endémica para plantarla encima de la tumba y su certificado para que sepa donde se encuentra y pueda venir a visitarlo cuando quiera”, dijo.El proyecto tiene dos años formándose, y ya está avalado por autoridades sanitarias y ecológicas del Gobierno Municipal.Aunque oficialmente iniciará labores el próximo 2 de enero, ya cuenta con 14 espacios ocupados.“El estudio para el uso del suelo se tardó un año y está listo desde hace meses. No habíamos querido iniciar labores porque estábamos además arreglando la entrada, pero se permitió que algunas personas que nos lo solicitaron pudieran ya enterrar a sus animalitos”, relató.Se trata en su mayoría de perros, un par de gatos y hasta un conejo, cuyos nombres resaltan en piedras colocadas a manera de lápidas, donde sus dueños incluso han colocado flores.En la marcha, se piensa colocar una rotonda para perros ilustres, reconociendo a aquellos que han sido conocidos entre la comunidad por alguna labor; así como una fosa comunitaria, en donde podrán sepultar sus mascotas aquellas personas que no quieran una fosa individual.Quien desee hacer uso de este servicio, pueden contactar a sus organizadores a través de la página de Facebook HYPERLINK "https://www.facebook.com/alcieloen4patas/" https://www.facebook.com/alcieloen4patas/ o pueden pedir información. (Karen Cano / El Diario)

