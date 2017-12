Un hombre fue entregado por sus padres al ser acusado de haber violado a una sobrina de 14 años de edad y posteriormente los tutores se presentaron ante un Tribunal de Control a declarar que es inocente.El detenido es César Alejandro Ramírez Aguirre, quien enfrenta el proceso penal en prisión.Él fue acusado de haber atacado sexualmente a una menor cuya identidad quedó bajo reserva judicial alrededor de las 02:00 del pasado 25 de diciembre en una casa en la colonia Ampliación Fronteriza Baja, después de que la familia se retiró a descansar tras celebrar la Navidad.Ayer inició la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de Ramírez Aguirre. Su abogado defensor llamó a declarar a ambos padres de su representado. La mamá señaló que para amanecer el lunes pasado su nieta llegó gritando a su cuarto que César la había violado, por lo que llamó a la Policía.En la denuncia que la mujer presentó ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género señaló que al ir al cuarto de su hijo a reclamarle lo sucedido, lo encontró desnudo de la cintura hacía abajo. Unos 15 minutos más tarde, llegaron unos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para detenerlo.Ayer al rendir declaración ante el juez de Control, Lorenzo Villar Chavarría, la misma testigo indicó que el jueves pasado su nieta le contó que César Alejandro no la había violado, que en realidad ella tuvo relaciones íntimas con su novio y afirmó que la declaración rendida ante el MP la firmó sin leerla y nunca dijo haber visto semidesnudo a su hijo.El padre de Ramírez también subió al estrado, y durante la audiencia refirió que durante la Nochebuena su hijo y su nieta bailaron y nunca vio nada irregular. Precisó que como a las 02:00 de la mañana se fueron a dormir y minutos más tarde escuchó gritos y su esposa le dijo que César había violado a la menor.Además el padre dejó en claro que a él no le consta nada.La agente del MP a cargo del caso clasificó los presuntos hechos como constitutivos del delito de violación con penalidad agravada en términos de lo dispuesto en los artículos 171 así como el 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua.En el primero se señala que la pena prevista para el delito de violación es de cinco a 15 años de cárcel y en el 175 se establece que las penas previstas para el ilícito de violación se aumentarán en dos terceras partes cuando se cometen, apartado VII “por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho”.Hasta el cierre de esta nota el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría no había resuelto la situación jurídica de César Alejandro Ramírez Aguirre.

