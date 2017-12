La falta de una planeación adecuada provoca la crisis en la Secretaría de Salud del Estado y el gasto de millones de pesos en la subrogación de servicios de imagen médica, consideró Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local.“Es el resultado básicamente de la improvisación”, dijo. “Yo estuve trabajando con ellos y cuando menos en tres ocasiones se descompuso un mastógrafo. Lo que hace ver es que no tienen personal técnico adecuado. Ponen al sobrino, al compadre, al hijo...”.El Diario intentó contactar a Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, para conocer una postura oficial, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible localizarlo.La vocería de la dependencia tampoco pudo contactar a funcionarios para abordar el tema porque actualmente gozan de su período vacacional.“Hacen adquisiciones a las que no saben darles el mantenimiento preventivo que deben tener y se descomponen. Las reparaciones son muy caras y es ahí donde se atoran. Prefieren subrogar el servicio, que sale más barato, que comprar la pieza que se les descompuso”, señaló.De acuerdo con datos oficiales, además del déficit hospitalario que debe solventar, la Secretaría de Salud de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), pagó el año pasado casi 71 millones de pesos a externos que se hicieron cargo de este trabajo.Según la solicitud de transparencia número 131542017, los servicios de imagenología que no alcanza a cubrir la dependencia tienen que ser absorbidos por 33 empresas y personas físicas privadas. (Fernando Aguilar/El Diario)

