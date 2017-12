Los camiones recolectores de basura podrán ahora llevarse las ramas de los árboles que sean podados, las cuales deberán estar recortadas y que no midan más 50 centímetros de largo, dio a conocer el director de Limpia, José Antonio Lozoya Sapién.El funcionario explicó que para evitar que estas piezas no terminen en lugares inadecuados, se acordó con la empresa PASA, que sean trasladadas por los propios camiones.Para que las ramas sean retiradas deberán ser cortadas a no más de 50 centímetros de largo y que se encuentren en montones pequeños para que los trabajadores puedan cargarlas fácilmente, detalló.De preferencia hay que amarrarlas con algún cordón, a fin de que no se encuentren sueltas, indicó el director de Limpia.Agregó que los ciudadanos también las pueden trasladar al relleno sanitario, y ahí se les indicará el punto donde las deban depositar.“Todo esto será de manera gratuita y los trabajadores no deberán solicitar ninguna remuneración por el servicio, y quien lo haga debe ser reportado”, comentó.Dijo que si los ciudadanos lo solicitan, los trabajadores de la Dirección de Limpia que se encuentran trabajando en la calle podrán apoyarlos para recoger las ramas, siempre y cuando estén cortadas.“Preferimos hacer un esfuerzo adicional y de manera coordinada, permitir que estos desperdicios, ahora que estamos en temporada de poda, no terminen en lugares donde representen un riesgo, por ejemplo de incendio”, mencionó Lozoya Sapién. (Araly Castañón)

