Derechohabientes de la clínica 47 del Seguro Social en Ciudad Juárez se quedaron ayer por la mañana sin servicio de laboratorio en el quinto día de esta unidad sin sistema de calefacción.Como la única caldera que hacía funcionar al sistema dejó de operar, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) ubicada en la colonia Chaveña tuvo que ser climatizada con de nueva cuenta con calentadores para exterior de gas LP.La suspensión de las actividades en el laboratorio fue temporal, pues los empleados reanudaron la atención en las siguientes horas.Técnicos que trabajaban ayer en la reparación del aparato no pudieron ponerlo en marcha a pesar de que funcionarios del IMSS afirmaron en días pasados que sería entre el miércoles y el jueves cuando la avería sería solucionada.Rosendo Gaytán, subcoordinador de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad, dijo que se espera que la falla será resuelta este fin de semana, cuando los derechohabientes no acuden a consultas programadas.Sin embargo, aseguró, en caso de prolongarse no tendrá efecto sobre el servicio de atención médica continua que funciona los fines de semana, pues, afirmó, sólo una pequeña parte de esta clínica es utilizada para recibir a los pacientes.Felipe Alcántara Martínez, secretario general de la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo que, en las tres décadas que tiene la UMF 47 desde su fundación, el Instituto jamás ha reemplazado las calderas.De acuerdo con el líder sindical, la compra de estos elementos le corresponde al nivel central del Seguro Social, cuyos funcionarios, señaló, parecen no mostrar interés en los problemas que enfrenta el Instituto en la ciudad ya que en la capital del país el clima es distinto.En días pasados, la falta de calefacción detuvo el jueves la actividad de consultas médicas en la UMF, pues en la mayoría de los consultorios la temperatura no era la óptima para atender a los pacientes.Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del SNTSS local, explicó que el problema no sólo impide calentar los consultorios, pasillos y salas de espera, sino que no permite realizar procesos de esterilización.Por lo anterior, señaló, la UMF 47 ha tenido que pedir a otras unidades paquetes ya esterilizados.Hasta ahora, dijeron los funcionarios sindicales, la unidad de la colonia Chaveña es la única que presenta inconvenientes con la calefacción, aunque, advirtieron, algunas otras pueden comenzar a fallar porque en la mayoría de los casos las calderas y el sistema en general ha cumplido su vida útil.

