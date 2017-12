Vuelve Cine Victoria a ser refugio del vicio

Apenas en septiembre del año pasado, el edificio del viejo Cine Victoria fue remodelado como parte de un proyecto para reconstruir lo que en el pasado fue un lugar emblemático del Centro Histórico.El color rojizo con el que matizaron las paredes del antiguo edificio brilla todavía, pero hay que acercarse un poco para ver que ya está otra vez vandalizado, constató El Diario en un recorrido.Las paredes de la fachada están de nuevo grafiteadas y las hojas de madera aglomerada con que taparon la entrada principal para evitar el paso a personas que usan el inmueble para dormir o drogarse, fueron retiradas.La vieja construcción está ubicada en avenida 16 de Septiembre y calle Francisco I. Madero.El arquitecto Eduardo Varela Díaz, quien funge como enlace entre el Municipio y la familia Devlyn, propietaria de la finca, se dijo sorprendido por el vandalismo.“Habrá que echarle un vistazo. No tengo noticias de que haya sido grafiteado”, expresó.Confirmó que después de los trabajos de remodelación culminados en abril pasado, el lugar fue cerrado para evitar que se usara como refugio de indigentes.El cine histórico que ofreció películas de la época dorada y resguardó al entonces presidente Benito Juárez sigue en el olvido.Lo bonito que se ve por fuera es sólo el cascaron, porque por dentro sigue estando en ruinas, lleno de basura, carcomido por las goteras y olvidado.Los murales plasmados en la parte superior del interior que representan aspectos de la vida mexicana se ven aún con ligeros daños, salvo al menos dos que están más deteriorados.Cuando este medio tomaba video y fotografías del interior, dos personas jóvenes bajaron de la planta alta y se escondieron entre los salones de abajo, hasta perderse.“Por lo pronto se invirtió en arreglar las fachadas como se puede ver, y están ahí, en la conformación de un fideicomiso”, dijo el arquitecto.Sin embargo, no dio mayores detalles del proyecto de remodelación.Señaló que la familia Devlyn se encuentra de vacaciones fuera de la ciudad, pero entrando el siguiente año se les consultará los avances que se tienen para iniciar las obras planeadas.El proyecto pretende instalar ahí dentro dos salas de cine en el futuro. La cantidad que piensa invertir la familia, que tiene la propiedad exclusiva del terreno, no se dio a conocer.El Cine Victoria aparece en el más reciente Catálogo de Monumentos, Placas y Propiedades elaborado por el Municipio, como una construcción de gran importancia histórica.Fue construido en el sitio de la vivienda propiedad de Inocente Ochoa y que habitara después el presidente Benito Juárez durante su estancia en esta ciudad, dice el documento.El cine fue inaugurado en 1945, estuvo en construcción durante dos años y tenía un aforo para mil 700 personas, además de que la sala estaba decorada con iluminación indirecta. (Javier Olmos / El Diario)

