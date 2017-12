Les presentan cargos por homicidio de mujer

Después de un año de permanecer detenidos sujetos a un proceso penal como sospechosos de participar en el rapto de un bebé, apenas ayer el Ministerio Público (MP) presentó cargos en contra dos personas por su presunta responsabilidad en el asesinato de una cajera ocurrido durante el asalto a una tienda de conveniencia.Francisco Javier Ramírez Lara y Héctor Daniel Arreola Velarde, apodado “El Ofend” están detenidos desde diciembre del 2016.Ayer fueron trasladados del Cereso 3 a la octava sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Lorenzo Villar Chavarría para que una agente del MP les formulara cargos por los delitos de homicidio calificado y robo.Esos delitos sucedieron el 20 de diciembre del 2016 cerca de las 21:20 horas cuando al parecer Ramírez Lara y Arreola Velarde entraron a una sucursal de la cadena comercial Oxxo en las calles Aeromoza y Aeronáutica del fraccionamiento Jardines del Aeropuerto, portando armas de fuego y amagaron a dos empleados. A una le dieron un disparo en el cráneo.Maribel Ramírez Salazar, de 37 años de edad, murió en el lugar. Al practicarle la necropsia, del hueso occipital derecho el médico legista recuperó un proyectil cobrizo.En la declaración rendida por Héctor Daniel Arreola ante le MP y leída en la audiencia realizada ayer, señaló que ese 20 de diciembre él, el otro detenido, la madre y hermana de Ramírez Lara salieron a ubicar la colonia donde vivía la mujer a la que le iban a robar un bebé, y al regresar estaban buscando qué cenar y a él se le ocurrió decirle a Ramírez que si “tumbábamos el Oxxo” y éste aceptó.Por su parte, Ramírez Lara declaró que: “Yo le apunté a la cajera, se me salió el tiro y me fijé que le di cerca de la ceja. Quedó tirada en las cajas. Yo tomé el dinero y también él agarró. Salí corriendo, atrás venía “El Ofend”. Él iba manejando y de ahí nos fuimos a la casa de mi abuelita”, afirmó Ramírez.La madre y hermana de Francisco Javier Ramírez declararon que ese 20 de diciembre ellas viajaban en un automóvil Cougar junto con los dos hombres y observaron que ellos llegaron a un establecimiento a comprar refrescos y cigarros y salieron muy rápido. Después vieron que en un terreno baldío ubicado atrás de una maquiladora, tiraron “algo” que iba envuelto en un trapo.Desde el 24 de diciembre del 2016 María Antonieta Ramírez Lara, sus hijos Francisco Javier Ramírez Lara y Ana Laura Álvarez Ramírez así como el novio de ésta, Héctor Daniel Arreola Velarde, además de Jesús Manuel Zarate Hernández y William Estrada Martínez fueron arrestados como presuntos responsables de sustraer a un bebé de tres meses de nacido a su madre.Desde esa fecha se encuentran presos.Ayer Ramírez Lara y Arreola Velarde decidieron no rendir declaración y solicitaron que su situación jurídica sea resuelta dentro de 144 horas o seis días. Por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso se programó para la próxima semana. (Blanca Carmona)

