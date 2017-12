Cargando

El período de descuentos para contribuyentes rezagados en el Impuesto Predial y la Revalidación Vehicular concluye este día en que tanto el Estado como el Municipio mantendrán módulos abiertos en diversos puntos de la ciudad, además de las oficinas correspondientes.En ambos casos, a partir de mañana los sistemas de cómputo serán reprogramados para dar entrada a los pagos de 2018.Recaudación de Rentas abrirá hoy 4 módulos para los contribuyentes que de última hora busquen descuentos en la revalidación vehicular, informó el titular de esa dependencia, Sergio Nevárez Rodríguez.Señaló que hoy será el último día para ponerse al corriente tanto en oficinas de Recaudación como en medios alternos.El cobro de impuestos y derechos de 2018 comenzará a partir del 2 de enero.Por otra parte, en el último día de descuentos de los recargos del Impuesto Predial, estarán operando los módulos en centros comerciales, y también se podrá pagar en cajas de Tránsito, afirmó el director de Ingresos, Óscar Castañeda Gaytán.Las cajas que abren hoy, de 8 a 1 de la tarde, son las que se encuentran en la Coordinadora de Zaragoza, centro comunitario Frida Kahlo, oficinas del Gobierno del Estado de Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos.También estarán abiertos los módulos San Lorenzo, de Paseo Triunfo de la República número 5298, y en los centros comerciales Gran Patio Zaragoza, Las Torres, Plaza Juárez, Río Grande y Sendero.El descuento en los recargos del gravamen es de 100 por ciento para quienes adeudan de 1 a 50 mil pesos, el 75 por ciento para cuentas de 50 mil un peso a 100 mil y el 50 por ciento de 100 mil un peso o más.Las deducciones son para cuentas rezagadas de 2016 para atrás, el impuesto correspondiente al 2017 aún no genera recargos, por ello no está incluido en este programa, aseguró Castañeda.Las cajas donde también hoy se puede recibir el pago son las de Tránsito ubicadas en Óscar Flores y Teófilo Borunda, así como en las estaciones de Policía, Universidad y en la Sur, conocida como Babícora, además en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).Los módulos volverán a abrirse a partir del martes 2 de enero del 2018, pero ya sin la aplicación de los descuentos en los recargos, expuso el funcionario.Este año, al 25 de diciembre de 2017 se habían cobrado 602 millones 299 mil pesos de Predial, se informó.El director de Ingresos aseguró que a partir del 2 de enero habrá descuentos del impuesto Predial del 15 por ciento y en febrero del 10 por ciento para los contribuyentes cumplidos.El titular de Recaudación de Rentas en Juárez, Sergio Nevárez Rodríguez, dio a conocer que los contribuyentes que de última hora busquen descuentos en adeudos de la revalidación vehicular podrán acudir a la Unidad Administrativa “José María Morelos y Pavón”, conocida como Pueblito Mexicano, en avenida Lincoln y calle Zempoala en fraccionamiento Córdova-Américas.También a los módulos Mitla, en calle Palacio de Mitla 1151 y Palacio Tikal en la colonia Torres del Sur; Centro Comercial “El Paseo”, en avenida Adolfo López Mateos y bulevar Óscar Flores, en horario de 9:00 a 13:00 horas.Además estará abierto la oficina de Galerías Tec, en avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León de 9:00 a 14:00 horas.Los descuentos que podrán aprovechar los contribuyentes son de hasta un 85 por ciento en adeudos de revalidación vehicular 2016 y años anteriores.Señaló que al finalizar el mes, cerca de 400 mil propietarios de vehículos de un padrón de 525 mil 387 unidades, habrán cubierto esa obligación. (Araly Castañón / Juan de Dios Olivas / El Diario)Predial (De 8 am a 1 pm)• Coordinadora de Zaragoza (Avenida Del Valle 156, Zaragoza)• Centro comunitario Frida Kahlo (Calle Columna Rota 2655, Cerrada del Parque)• Oficinas del Gobierno del Estado (Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos)• Módulo San Lorenzo (Paseo Triunfo de la República 5298)• Centros comerciales Gran Patio Zaragoza, Las Torres, Plaza Juárez, Río Grande y Sendero• Oficinas de Tránsito (Bulevar Óscar Flores y Téofilo Borunda)• Estaciones de Policía Universidad y Babícora• CerecitoRevalidación (De 8 am a 1 pm)• Oficinas estatales (Pueblito Mexicano)• Módulo Mitla (Calle Palacio de Mitla número 1151)• Plaza Comercial El Paseo (Avenida López Mateos y bulevar Óscar Flores)• Oficina de Galerías Tec (*) (Av. Tecnológico y Pedro Rosales de León)(*) Cerrará a las 2 pm

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.