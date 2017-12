Dos órdenes de aprehensión se ejecutaron en las últimas horas, una en contra de una persona que estaba sustraída de la acción penal y regresó a la ciudad a festejar las fechas decembrinas y otra en contra de un reo del Cereso 3.La causa penal número 2730/14 se sigue en contra de Arturo Rueda Rivas como probable responsable de un asesinato ocurrido el primero de junio del 2014 afuera de una casa en la calle Fierro de la colonia Arroyo Colorado.En ese lugar fue asesinado Manuel Mora Rodríguez, de 69 años de edad. Ese día él se encontraba sentado afuera de su casa acompañado de su esposa cuando presuntamente llegó Arturo Rueda y sin motivo trató de agredir a la mujer y luego lo atacó a él con un cuchillo.El hecho fue clasificado como homicidio calificado por la presunta superioridad física del agresor y el arma que portaba. Ayer una agente del Ministerio Público (MP) le formuló cargos legales a Rueda Rivas ante el juez de Control, Jorge Omar Derat Acosta.A Raúl Rocha Ramírez –quien está preso desde hace dos meses– se le instruye la causa penal número 2604/17 también por un homicidio sucedido en el 2014, el 18 de abril alrededor de las 18:00 horas en la calle Selenio casi cruce con Violeta de la colonia Francisco Villa.Una testigo de identidad protegida declaró ante el MP que ese día al circular por la calle Selenio observó a un amigo, Esteban Carrillo Ramírez, por lo que se detuvo a platicar con él.La testigo refirió que Esteban se recargó en la ventana de su carro para dialogar y minutos después se emparejó a su vehículo un carro con vidrios obscuros en el que viajaban dos hombres.Uno de ellos le preguntó a Esteban dónde estaban “El Fresita” y “Batman” y él respondió que no sabía.Luego el conductor sacó un arma de fuego y le apuntó a la testigo y a Esteban, él salió corriendo hacia la parte posterior de los autos, se escucharon de siete a ocho disparos y el rechinar de unas llantas. En el lugar murió Esteban Carrillo Ramírez.“Sentí un dolor seco atrás de mi cuello, como mucha presión. No me había dado cuenta, hasta que vi a mi hija con salpicaduras de sangre en su rostro”, dijo la testigo el 19 de abril del 2014 y el 7 de octubre pasado al ponérsele a la vista varias fotografías reconoció a Raúl Rocha Ramírez como el conductor del vehículo que portaba el arma y quien disparó en contra de su amigo.Rocha fue detenido a principios de octubre por delitos contra la salud y agentes de la unidad de Narcomenudeo avisaron al personal de la Unidad de Delitos Contra la Vida que un arrestado de apodo “El Sapo” se incriminaba en una ejecución, apenas ayer le formularon cargos legales.A los dos arrestados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

